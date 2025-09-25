大相撲秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（立浪）が無敗、横綱大の里（二所ノ関）が１敗をキープした。両横綱によるシ烈な賜杯争いに、芝田山親方（元横綱大乃国）が言及した。

単独首位の豊昇龍は、関脇霧島（音羽山）を上手投げで下した後に「１１連勝？ あまり気にしていない。一日一番、気を引き締めて頑張ります」とうなずいた。また、１差で追いかける大の里は、小結高安（田子ノ浦）を突き出しで退けた。

先場所は琴勝峰（佐渡ヶ嶽）に平幕Ｖを許し、横綱初優勝を目指す２人が奮起している。芝田山親方は「今場所は横綱大関が（優勝争いの）先頭を走っていて、番付が生きている」と高く評価した。

その上で、初日から１１連勝の豊昇龍について「（立ち合いで）右に少し変わった場面もあったけど、それ以降はまた真正面からいってね。もろ手、張り差しとかいろいろやっているけど、それが豊昇龍の相撲だし。まともに（立ち合いを）受けると、体にも負担がかかってくるから。その辺は相手によって、考えながらやってるんじゃない」と分析した。

また、大の里に関しては「（８日目に）平戸海を押し出した時、大人と子供みたいな相撲で『すごい、こんなパワーなの』って感じだったね。腰はそれほど低くないけど、大きな体で前に出ていくところが強みだよね」と圧倒的なパワーに感嘆した。

先輩横綱も見守る中、最終盤まで見応えある優勝争いが続きそうだ。