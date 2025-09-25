米１０年債利回り低下 オラクルが大型の社債発行＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）
米2年債 3.604（+0.018）
米10年債 4.147（+0.041）
米30年債 4.752（+0.032）
期待インフレ率 2.381（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。オラクルによる大型の社債発行が伝わったことで、長期ゾーン中心に売りが優勢となり、利回りは低下。オラクルは６本建て総額１８０億ドルの社債を発行。それには４０年債も含まれる。
午後に５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回った。それ自体の反応は小幅に留まっている。
２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５４）に縮小。
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.710％（WI：3.709％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.36倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.604（+0.018）
米10年債 4.147（+0.041）
米30年債 4.752（+0.032）
期待インフレ率 2.381（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。オラクルによる大型の社債発行が伝わったことで、長期ゾーン中心に売りが優勢となり、利回りは低下。オラクルは６本建て総額１８０億ドルの社債を発行。それには４０年債も含まれる。
午後に５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回った。それ自体の反応は小幅に留まっている。
２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５４）に縮小。
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.710％（WI：3.709％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.36倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美