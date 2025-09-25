米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）
米2年債　 3.604（+0.018）
米10年債　4.147（+0.041）
米30年債　4.752（+0.032）
期待インフレ率　　2.381（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。オラクルによる大型の社債発行が伝わったことで、長期ゾーン中心に売りが優勢となり、利回りは低下。オラクルは６本建て総額１８０億ドルの社債を発行。それには４０年債も含まれる。

　午後に５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回った。それ自体の反応は小幅に留まっている。

　２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５４）に縮小。

＊米５年債入札結果
最高落札利回り　3.710％（WI：3.709％）
応札倍率　　　　2.34倍（前回：2.36倍）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美