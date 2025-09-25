米１０年債利回り低下 オラクルが大型の社債発行＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 オラクルが大型の社債発行＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）

米2年債 3.604（+0.018）

米10年債 4.147（+0.041）

米30年債 4.752（+0.032）

期待インフレ率 2.381（+0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。オラクルによる大型の社債発行が伝わったことで、長期ゾーン中心に売りが優勢となり、利回りは低下。オラクルは６本建て総額１８０億ドルの社債を発行。それには４０年債も含まれる。



午後に５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回った。それ自体の反応は小幅に留まっている。



２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５４）に縮小。



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.710％（WI：3.709％）

応札倍率 2.34倍（前回：2.36倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト