米連邦準備理事会（FRB）は、9月17日に開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で、9カ月ぶりに政策金利を0.25％引き下げた。物価高の長期化リスクがくすぶる中、FRBは景気維持へと政策の重点を移さざるを得なかった。

株式市場は引き続き好調だが、米国経済は既にリセッション（景気後退）入りしているのではないかとの指摘が出ている。

16日に発表された8月の小売売上高は前月比0.6％増と、3カ月連続でプラスとなった。だが、中身をみると、消費の約半分を占める上位10％の高所得層に支えられる構図が鮮明となっている。

高所得層の旺盛な消費を生みだしているのは株高だが、市場はバブルだとの懸念が生まれておいる。個人消費が今後も好調に推移する保証はないだろう。

中低所得層を巡る環境も厳しくなるばかりだ。信用情報企業フェア・アイザックが17日に発表したレポートによれば、米国の消費者信用スコアはリーマンショックの影響を受けた2009年以来の大幅な低下となった。スコアの低下が著しいのは10〜20代で、学生ローンの負担が影響した。

「炭鉱のカナリア」黒人労働者の失業率が上昇

雇用市場で黒人労働者の失業率が上昇していることも気になるところだ。

黒人労働者の8月の失業率は7.5％に達し、2021年10月（7.6％）以来の高水準を記録した。黒人労働者の失業率は「炭鉱のカナリア」と呼ばれ、その上昇は雇用市場全体の減速を予兆することが多いからだ。

住宅市場も低調だ。17日に発表された8月の一戸建て住宅着工件数は年率換算で前月比7.0％減の89万戸に落ち込んだ。

一方、インフレを警戒する声も根強い。サマーズ元財務長官は19日に公開されたブルームバーグのインタビューで「米経済にとって最大のリスクは雇用ではなくインフレだ」と強調した。

思い起こせば、1970年代初頭、景気減速を恐れる当時のニクソン大統領がFRB議長に利下げを求めたことで、その後、2桁を超える大インフレを招いてしまった。

米国経済がスタグフレーション（不景気の物価高）に陥るリスクが高まっているのではないかと思えてならない。

「激しい言葉が暴力を助長している」の声

米国の地政学リスクの高まりも心配だ。若手保守活動家カーク氏の暗殺を受けて、トランプ大統領は17日、反ファシズム運動を展開する「ANTIFA（アンティファ）」をテロ組織に指定すると発表した。

トランプ政権はメディアへの圧力も強めている。ABCテレビは17日、ジミー・キンメル氏が司会を務める深夜トーク番組の放送を無期限で停止すると発表した。

この決定は、連邦通信委員会（FCC）のカー委員長がカーク氏を巡るキンメル氏の発言を問題視し、ABC系列局の免許を取り消す可能性を示唆したことを踏まえたものだ。

ほとんどの米国民は現在の状況を憂慮している。ロイターの最新の世論調査で、94％が「政治について話す際に使われる激しい言葉が暴力を助長している」と回答した。

さらに71％が「米国社会は崩壊している」との意見に賛同し、66％が「政治的信条を理由に地域社会の人々に対して暴力がふるわれる可能性がある」と懸念している。

統計は米国民の危惧を裏打ちしている。統計によれば、過去5年間に起きた政治家の暗殺・暗殺未遂件数は1960年代以降で最多となった。米国が世界に誇った健全な民主主義も今は昔だ。

火種が多すぎる米国の金融市場

米国の政治経済が混迷の度を深めるのを尻目に、好調さを維持し続ける金融市場も火種を抱えているのが実情だ。

9日、テキサス州のサムプライム自動車ローン企業が突然破綻した。すると、その衝撃はJPモルガン・チェースなどウォール街の大手金融機関を巻き込んだ。

信用情報が低い個人向けのサブプライム自動車ローンは、ウォール街の金融商品では享受できない高金利を武器に、その市場規模が約800億ドル（約12兆円）にまで拡大した。2000年代のサブプライム住宅ローンと同様、貸し出し基準の甘さなど以前から指摘されていた問題がついに顕在化した形だ。

投資ファンドが企業に直接融資するプライベートクレジットも要警戒だ。

高利回りが期待できることから、サブプライム自動車ローンと同様に、プライベートクレジットにも大量の資金が流れこんでいる。市場規模は1.5兆ドル（約219兆円）に膨らみ、商業銀行の企業融資（約409兆円）に迫る勢いだ。

一方、米国の今年1〜7月の大企業の倒産は446件に達し、2010年以来の高さとなっている。今後の倒産件数がさらに増加すれば、プライベートクレジット市場でパニックが起きる可能性は十分にある。

悩める超大国の今後

既に問題化している商業用不動産市場も最悪期はこれからだ。ローンの借換え期を迎える今年後半から来年にかけて、不良債権が急増するのは必至だろう。

このような状況下でリセッション入りや地政学リスクが意識されれば、さすがの米金融市場も窮地に陥ってしまうのではないかとの不安が頭をよぎる。

「米国で再び金融危機が発生する」と断言するつもりはないが、悩める超大国の今後の動向について最大の関心を持って注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

