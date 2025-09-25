ガーディアンズは24日（日本時間25日）、デービッド・フライ内野手（29）が鼻骨と顔面の骨折で全治6〜8週間と診断されたと発表した。フライは10日間の負傷者リスト（IL）入りした。

フライは23日（同24日）の本拠タイガース戦の6回、バントを試みた際に相手左腕スクバルの99.2マイル（約159.6キロ）の投球がバットをかすめて顔面に直撃。フライは倒れ込み、カートで搬送されて交代となった。病院では顔面と鼻の左側に複数箇所の軽度の骨折が判明。手術の必要はなくその日のうちに退院したという。

フライを見舞ったガーディアンズのボート監督は「彼は元気です。意識もはっきりしていました」と明かした。チームは24日、フライの代わりに傘下3Aコロンバスからジョナサン・ロドリゲス外野手を昇格させた。フライは今季66試合出場で打率.171、23打点、8本塁打だった。

ガーディアンズは23日にタイガースに5―2で逆転勝ちし、ア・リーグ中地区で首位に並んだ。7月上旬の時点ではタイガースに15.5ゲーム差をつけられており、地区優勝を飾れば史上最大の逆転劇となる。