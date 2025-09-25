食通として知られる歌手・俳優・タレントの長野博が、ショートケーキなど層になったものを食べる際、独特な食べ方をしていることを明かした。その食べ方が食リポにも役立っていると話すと、共演者たちから驚きの声があがり……！？

食に関する自分だけのこだわりを聞かれ、「ハンバーグとオムライスとか（食べ物が）重なってるものあるじゃないですか。それを一気に３段一緒に食べるのもいいんですけど、それは後で。まずは１つずつ食べる」と話し始めた長野。

「例えばケーキでも結構層になってるじゃないですか。完成形は縦に真っ直ぐ全部の層を食べるんですけども。じゃなくてクリームはクリームだけで食べるとか、ここのガナッシュはガナッシュだけで、どんな感じなのかわかった上で、全部食べたい！」と吐露。

濱家が「３層のケーキやったら４種類楽しめるってことですよね？」と確認すると、「そう、味変ですよね」と即答。濱家が「ショートケーキで味変してる？」と笑うと、長野は「勝手に味変」と語った。

そんな長野の食べ方に、「そうなんだ。一気に食べるからいいものだと思ってましたけど」と反応したのは磯山さやか。すると長野は、「結構食リポで大事で、一気に食べちゃうと美味しいんですけど、何が何だかわからなくなっちゃう。１つずつ食べると、『こっちは甘みを控えてるので、こっちの甘さと酸味で口の中で完成するんですね』みたいなことが言えたりするんですよ」と解説。

「一つずつ食べると、よりコメントの幅が広がるんで、他の方が先食べてる間に、ちょびっとこうやって食べてる時ありますよ」と食リポ中の行動を明かすと、共演者たちから「なるほど！」「すごっ！」という声があがった。

なお、この長野博の余談は９月24日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。