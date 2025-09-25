新番組『相葉ヒロミのお困りですカー？』メインビジュアル完成！初回は2時間SP

この秋、ゴールデンタイムでのレギュラー放送が決定した日本を元気にするバラエティ番組『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘する人気番組がレギュラー化される。レギュラー放送のスタートに先駆け、待望のメインビジュアルが解禁された。

大自然をバックに、親交の深い2人にしか出せないコンビ感＆爽やかな笑顔あふれる1枚が完成。そんなポスターに添えられているキャッチコピーは、「日本を元気に。日本を笑顔に。」だ。

ヒロミと相葉が日本全国を駆け回り、地元の人々のお困りごとを解決するという番組のテーマに沿ったキャッチコピーとなっている。

さらに、ポスターの右下にあしらわれているのは、番組公式SNS（X、Instagram）でアンケートを実施した際、寄せられた5000件以上の意見の中から決定したイラスト。2人の楽しく仲の良い雰囲気が見事に表現されたこのイラストにも注目だ。

◆メインビジュアル撮影風景のメイキングも公開！

これまで4度にわたって放送された特番のメインビジュアルから進化したポイントのひとつといえるのが、2人の並びが逆になっていること。

これまでは向かって左にヒロミ、右に相葉が定位置だったが、今回は左に相葉、右にヒロミ。撮影時、立ち位置の変更を伝えられた際には「どっちでもいいよ（笑）！」と2人のツッコミがさく裂するなど終始和気あいあい。最初から最後まで笑いの絶えないメインビジュアル撮影となった。

番組公式SNSとYouTubeでは、そんな楽しい撮影風景のメイキング風景も公開予定だ。

◆スタート日が10月23日に決定！初回2時間SP

そして、番組のスタート日が10月23日（木）に決定。よる7時から初回2時間SPで、たっぷりとヒロミ＆相葉の奮闘が放送される。

記念すべきレギュラー放送1発目、2人はどこで、どんな人々のお困りごとを解決するのか。全身全霊で人助けに臨む2人の頑張りと地元の人々との触れ合い、見逃せない。