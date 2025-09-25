10月9日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村有起哉主演の木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』のポスタービジュアルと場面写真が公開された。

本作は、『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）などで知られる岡田惠和が完全オリジナル脚本を手がけるホームコメディー。二人の子を持つ小倉渉（北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、3階建てのレトロマンションに住む、3家族の住人たちを描いた物語だ。

まるで一枚の家族写真のように並んだポスタービジュアルには、主演の北村をはじめ、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄、仲間由紀恵という世代を超えた豪華キャスト8名が勢ぞろい。主人公・小倉渉を演じる北村が、人の良さがにじむような満面の笑みを浮かべる。その隣で、妻・あん役の仲間は静かにほほ笑みながらも、わずかに背を向けた姿勢で、夫婦の間にある“絶妙な距離感”を表現。キャラクター同士の関係性が、“たたずまい”で語られる構図となっている。一方、樋口奈央役の小野と高村志保役の石井は、互いに寄り添いながらも異なるテンションの笑顔を見せる。永島慎一役の草刈と、妻・さとこ役の阿川は、まさに熟年夫婦の安定感。慎一がさとこの肩に手を添える穏やかな仕草からは、長い歳月を共にしてきた絆の深さがうかがえる。そして、両端には小倉家の子どもたち、長男・順役の小瀧と、長女・ゆず役の近藤の姿が。柔らかなまなざしを浮かべる順と、あどけなさの中に芯の強さを感じさせるゆず。彼らの表情は、小倉家がこれから向かう“未来”をそっと示唆しているようだ。

さらに、ポスタービジュアルには、脚本・岡田が書き下ろした、登場人物たちの“心の声”が添えられている。渉は、「俺の人生、そこそこなんか良い感じ」とどこまでもマイペース。その人柄がにじみ出るような穏やかな自己肯定感の言葉が印象的である。一方のあんは、「離婚まで、あと56日！」とかつての“約束”を胸に秘め、離婚までのカウントダウンが静かに始まっている。慎一は「絶賛、罪滅ぼし中」と少々ユーモラスに自己開示。対するさとこは、「ベタ惚れされてるのは私の方だからね」と余裕たっぷり。まるで正反対のように見えつつも、熟年夫婦ならではの以心伝心ぶりを感じさせる。奈央と志保の二人は、それぞれ「ずっとこの子と一緒にいたい♡」「ずっとこの子と一緒にいたい…」と、絶妙なニュアンスの違いを見せながらも、互いを想う気持ちを真っすぐに表現。順は「ぬくぬく育ったお前が羨ましいよ」と妹に向けての静かな本音を吐露。末っ子・ゆずは、「ずっとスネをかじる気でいたのに！！」と全力でリアクション。その対照的な兄妹のメッセージが、小倉家の“波乱の予感”をさりげなく描き出している。

また、心に残る“ある朝”のひとときや、登場人物たちの素顔が垣間見える場面写真7点も公開。3つの家族が初めて心を通わせるきっかけとなる、“嵐の夜”を越えた翌朝のひとときを切り取った写真では、マンションの屋上を舞台に朝日を浴びながら、笑顔を見せる渉とあん、穏やかな空気をまとう慎一とさとこ、寄り添い合う奈央と志保の姿が。そんな一幕をカメラで切り取るゆずの姿も写し出され、心の距離が少しずつ縮まっていく瞬間が収められている。さらに、マンションの外でそれぞれの想いを胸にする姿も。加えて、小倉家の長男・順が消防士として働く姿も切り取られている。

■田淵麻子（プロデュース）コメント『小さい頃は、神様がいて』のポスタービジュアルがついに完成致しました！ 撮影が始まっておりますが、渉を演じてくださる北村有起哉さんが、“もう渉にしか見えない！”ともっぱらの評判になっています。それを優しく見守る仲間由紀恵さん。撮影現場はとても和気あいあいとしていて、優しい雰囲気に包まれています。素晴らしいお芝居をされるキャストの皆さまが集まってくださったので、脚本・岡田惠和さんが書き下ろしてくださった各キャラクターを象徴するメッセージに、おのおのを表現する絶妙な表情や距離感を表すことで、登場人物の機微が伝わるポスターに仕上がったと思います。ぜひ、それぞれのキャラクターや関係性を想像し、放送を楽しみにしていただけましたらうれしいです。毎話登場する全員集合の会話シーンは必見です！！（文＝リアルサウンド編集部）