10月10日よりTBS系で放送がスタートする、波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』にダイアンの津田篤宏が出演することが決定した。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

TBS金曜ドラマ初出演となる津田が演じるのは、薫（波瑠）を担当する転職エージェント・野口俊彰。転職活動苦戦中の薫に寄り添い、真摯にサポートする役どころだ。物語の序盤から登場し、終盤に向けてその存在がどのように影響していくのか。

初日の撮影を終えた津田は「全方向から撮られました（笑）」とコメント。初共演となる波瑠は「長いセリフも完璧でした！」と津田の演技力を絶賛している。

