

東京ディズニーリゾートは「Mrs. GREEN APPLE」と7月2日から9月15日までの期間限定コラボを実施。7月1日はMrs. GREEN APPLEのメンバー3人が登場するスペシャルグリーティングを催した（記者撮影）

【データでみる】20年前と比べてチケット料金は何倍に上がった？

7月1日朝、青空が広がった東京ディズニーランド（TDL）。人気アーティスト「Mrs. GREEN APPLE」が担当したテーマソングが流れる中、3人のメンバーやミッキーマウスらがオープンカーに乗ってサプライズで登場すると、沿道に集まった人々は一斉にカメラのシャッターを切った。

TDLや東京ディズニーシー（TDS）などの施設を有する東京ディズニーリゾート内のアトラクションで、日本人アーティストの楽曲が起用されるのは今回が初めてだ。幅広い世代に人気のあるアーティストとのコラボレーションで、来園の動機づくりや顧客体験の向上を狙った。

異例となるコラボの背景には、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが「夏の集客」に苦戦していることがある。これまで夏休みシーズンは書き入れ時だったが、近年の猛暑の影響で一変した。

「夏が喫緊の課題」と高橋社長

公表されている入園者数動向をみると、2024年の4〜6月は前年同期を「上回った」としていた。ところが実数を開示している4〜9月の累計は、約1219.6万人と前年同期から約30万人減っていた。夏の苦戦は明白だ。

オリエンタルランドの高橋渉社長は、「夏が喫緊の課題で盛り上げていかないといけない」と危機感を隠さない。今年度は水に濡れるエンターテインメントやアトラクションなどでコラボ、屋外に空調機を増設するといった暑さ対策も拡充し、テコ入れを図った。

今年7月の入園者数は弱含んで推移したものの、8月以降は回復傾向にあるという。コラボ効果について高橋社長は、「話題醸成にもなりファンの方にもお越しいただいて、その中にはディズニーから遠ざかっていた方もいただろう」と語る。

2024年度のゲスト1人当たり売上高は1万7833円と過去最高を更新し、コロナ禍前（2018年度）と比べて1.5倍に拡大した。2021年3月に導入したチケット料金の変動価格制で高価格帯チケットの構成比が増えたことに加え、体験時間や入場時刻を指定して予約できる有料サービス「ディズニー・プレミアアクセス」などが貢献した。

一方で入園者数はコロナ禍前の水準を下回っている。コロナ禍前の6年間は毎年3000万人を超えており、2018年度には過去最高となる3255万人を記録した。それに対し2024年度は2755万人、今年度は2800万人の予想だ。

これはコロナ禍以降、混雑を緩和させて入園者の満足度を上げる戦略に舵を切ったことが影響している。昨年6月にTDSで新エリア「ファンタジースプリングス」が開業し、パークが大きくなる中でも入園者数の1日当たり上限を絞っている。チケット料金の変動価格制も、需要に応じて価格を変動させることで、入園者数の繁閑差を平準化する狙いがあった。





キーワードは「需要の平準化」

オリエンタルランドが志向しているのは、上限に到達していない日の入園者数を伸ばす「需要の平準化」だ。

同社でマーケティングやリサーチ業務に携わり、現在は東洋大学国際観光学部で講師を務める河田浩昭氏は、「年間の需要を平準化させることで、満足度を下げずに3000万人前後まで上積みが可能」とみる。

需要の平準化を目指すうえで、苦戦している夏場の集客は課題でもあり伸びしろでもある。高橋社長は「特別なチケットを考えてもいい」と語る。今夏は期間限定で、1日で2パークを行き来できる「1デーパークホッパーパスポート」を販売した。

1〜3月には大学生などを対象とする期間限定の「カレッジパスポート」を割安価格で販売した実績もある。同じように対象を限定して「買い求めやすいチケット」を提供し、需要の平準化を図ることは考えられる。

本記事の詳報版は、東洋経済オンライン有料版記事「〈長期経営戦略〉オリエンタルランドが打ち出した｢売上高1兆円以上｣目標､東京ディズニーリゾート入園者の｢数･単価･満足度｣が成否を左右」でご覧いただけます。

（具志堅 聡 ： 東洋経済 記者）