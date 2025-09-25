コンパクトなのに収納力抜群！パスポートが2枚収納できる【ソロ・ツーリスト】の便利な旅行用財布がAmazonで販売中！
パスポートケースとしても◎！海外旅行の必需品【ソロ・ツーリスト】セキュリティチェーン付きトラベルウォレットがAmazonで販売中！
チェーン付の旅行用財布です。内側にパスポートが2枚同時に収納できる。文庫本型でファスナーでぐるりと開閉できるので中身の紛失や落下を予防する。ファスナーはオートロックスライダー。多彩なポケットで仕分けがしやすく、メッシュポケットにはコインを入れておくと見やすく便利だ。
パスポートや現地通貨をまとめて収納できるトラベルウォレット。コンパクトながら紙幣やカード、小銭まで整理できる優れものとなっている。
全体をぐるりと開閉できるラウンドジップ仕様で出し入れしやすい設計。YKK製のオートロックスライダーを採用し安心感がある。
スリ防止に役立つ取り外し可能なチェーン付き。バッグやベルトに固定でき、海外旅行中のセキュリティ対策として重宝する。
軽量なナイロン素材を使用し、重量わずか約90g。耐久性と携帯性に優れ、旅行用のサブ財布として長く愛用できる仕様だ。
