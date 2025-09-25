永瀬廉が音楽トークバラエティ初MC！「深夜帯ですしゆるく観ていただけたら」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの永瀬廉がMCを務める、音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』が、10月9日からテレビ東京でスタートする。永瀬が、音楽トークバラエティでMCを務めるのは初。

■初回放送のゲストは玉森裕太

この番組では、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬とともに探求する「成長型音楽バラエティ」だ。

初回放送のゲストには、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を迎え、親しい関係ならではのふたりがトークを繰り広げる。

なお、番組のサブMCは週替りとなり、初回放送は個人で歌歌手活動も行っている、お笑いコンビ、パーパーのほしのディスコが務める。

■番組情報

テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』

毎週木曜 26:05～ ※初回放送は10月9日

メインMC：永瀬廉（King & Prince）

サブMC：ほしのディスコ（パーパー） ※週によって替わります

初回ゲスト：玉森裕太（Kis-My-Ft2）

※TVerなどで見逃し配信

