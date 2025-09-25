プロ野球パ・リーグは24日、各地で2試合が行われました。

首位ソフトバンクは4位楽天から8得点を奪い快勝。前カードのオリックスとの4連戦は“40残塁”とあと1本が出ず、痛い4連敗を喫していました。この日は打順を大きく入れ替えて臨むと、初回から打線がつながります。先頭の柳田悠岐選手から3者連続安打を放つと、柳町達選手の犠牲フライなどで2点を先制。その後もコンスタントに追加点を奪い、6回までに8-1の大量リードを奪いました。投げてはモイネロ投手が7回1失点の好投でキャリアハイの12勝目。5試合ぶりの勝利を手にしたソフトバンクは、優勝マジックを「4」としました。

6位ロッテと5位西武の一戦では、20歳右腕が大活躍。ロッテの高卒2年目・木村優人投手が7回途中までランナーを1人も出さない完璧な投球を披露。7回に滝澤夏央選手にヒットを許したあとも崩れることなく、9回被安打3、7奪三振、1与四球でプロ初完封。池田来翔選手の5号ソロ本塁打や西川史礁選手のタイムリーヒットなどの援護もあり、木村投手は7月2日の楽天戦以来となる今季3勝目をあげました

＜24日のパ・リーグ結果＞

◆ソフトバンク 8-3 楽天

勝利投手【ソフトバンク】モイネロ(12勝3敗)

敗戦投手【楽天】ヤフーレ(2勝6敗)

◆ロッテ 5-0 西武勝利投手【ロッテ】木村優人 (3勝2敗1S)敗戦投手【西武】菅井信也(5勝5敗)本塁打【ロッテ】池田来翔5号