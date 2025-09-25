山田涼介「この番組、無理難題投げすぎ！（笑）」『うぶごえ』4回目の放送へ向けたコメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを務める『うぶごえ』が、9月25日24時59分より日本テレビで放送される。

■過去3回の放送を通して3曲がリリース

この番組は、令和のJ-POP を牽引する「ボカロP」「シンガー」「絵師」の3つの才能をマッチング、テーマに基づいてあらたな作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着する、新感覚音楽ドキュメントバラエティ。

MCの山田涼介に加え、近藤春菜（ハリセンボン）、そして、Adoの「うっせぇわ」などヒット曲を連発し、ボカロPだけでなくアーティストとして活躍、自身初の日本武道館公演を成功させたsyudouを迎え、それぞれの視点で番組発の作品が制作されていく過程を見守っていく。

初回放送は【ボカロP：原口沙輔】×【シンガー：『ユイカ』】×【絵師：chao！】の3組の組み合わせで、楽曲「クルトラブル」をリリース。

2回目の放送は【ボカロP：あばらや】×【シンガー：早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）】×【絵師：ぬごですが。】の3組の組み合わせで楽曲「プラトニックにね」をリリース。

3回目の放送は【ボカロP：晴いちばん】×【シンガー：Ourin-王林-】×【絵師：tabi】の3組の組み合わせで楽曲「Please or Please」をリリースした。

■今回番組がマッチングした3組のアーティストは？

4回目となる今回、番組がマッチングしたアーティストは、以下の3組。

◎ボカロP：picco

東京を拠点に活動するトラックメイカー/ボカロP。 主にVOCALOIDを使用した楽曲を制作し、キャッチーかつ高揚感のあるエレクトロサウンドを特徴としている。自身の音楽を「Hyper Kawaii Music」と称し、サブカルチャーやインターネットミュージックシーンとの親和性の高い作品でファン層を拡大している。

◎シンガー：青妃らめ

突き抜けるハイトーンと、聴く人を圧倒するパワフルな歌声に加え、キレのあるラップ表現でも注目を集める歌い手。歌とラップを自在に行き来し、カバー楽曲に独自の色を刻み込む。YouTubeチャンネル「青妃らめ -aohi rame-」は、2025年8月29日時点で約13.2万人の登録者を突破。これまでに約4,223万回の総再生回数を記録している。圧倒的な歌唱力とラップスキルでリスナーを魅了している。

◎イラストレーター：〇たろう。

コミカルで思わず目を留めたくなる色使いが得意なイラストレーター。ポップで可愛いイラストを中心に幅広く依頼を手がける。また、2.5次元VtuberBand《万鬼夜行》のメンバーとして「歌ってみた」「オリジナル楽曲」のMVを150本以上制作。

■山田涼介、近藤春菜、syudou コメント

■番組情報

日本テレビ『うぶごえ』

09/25（木）24:59～25:29（関東）

※放送終了後、TVer・Hulu 配信あり

MC：山田涼介

出演者：近藤春菜、syudou

ボカロP：picco、シンガー：青妃らめ、絵師：〇たろう。

