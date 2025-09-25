25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万5420円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては210.31円安。出来高は6902枚だった。



TOPIX先物期近は3157ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比13.45ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 45420 +0 6902

日経225mini 45415 -5 128794

TOPIX先物 3157 +10.5 11066

JPX日経400先物 28390 +110 997

グロース指数先物 758 -3 371

東証REIT指数先物 売買不成立



