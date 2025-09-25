　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万5420円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては210.31円安。出来高は6902枚だった。

　TOPIX先物期近は3157ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比13.45ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45420　　　　　　+0　　　　6902
日経225mini 　　　　　　 45415　　　　　　-5　　　128794
TOPIX先物 　　　　　　　　3157　　　　 +10.5　　　 11066
JPX日経400先物　　　　　 28390　　　　　+110　　　　 997
グロース指数先物　　　　　 758　　　　　　-3　　　　 371
東証REIT指数先物　　売買不成立

