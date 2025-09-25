「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉新馬戦−札幌２歳Ｓを連勝中のショウナンガルフ（牡、須貝）はホープフルＳ（１２月２７日・中山、芝２０００メートル）へ向かう。

２１日の阪神新馬戦を７馬身差で制したボクマダネムイヨ（牡、東田）は放牧へ。その後はＪＢＣ２歳優駿（１１月３日・門別、ダート１８００メートル）と、もちの木賞（１１月２日・京都、ダート１８００メートル）の両にらみで調整を進める。「スローで折り合えましたし、いい瞬発力を見せてくれました。楽しみです」と東田師。同日の阪神で未勝利戦を勝ったコルテオソレイユ（牡、佐藤悠）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）か、秋明菊賞（１１月２２日・京都、芝１４００メートル）を視野に。

〈美浦〉カンナＳを快勝したウチュウノセカイ（牡、青木）は、レース後に右膝の骨折が判明した。「近日中に骨片の除去手術を行います。しばらく休養します」と青木師。２０日の中山新馬戦で初陣を飾ったラヴノー（牝、林）とサンブライト（牝、鈴木慎）は放牧へ。

７日の札幌で初勝利を挙げたアッカン（牡、奥村武）は、百日草特別（１１月２日・東京、芝２０００メートル）を視野に調整される。