¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤12¾¡¡ÖÍ¥¾¡¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯¾¡Íø¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯8¡½3³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î24Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡Íê¤â¤·¤¤º¸ÏÓ¤Î»Ñ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤ÇÂç´Ø¡¢Í¸¶¤ÈÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î12¾¡ÌÜ¡£¡Ö·ë²Ì¤âÅêµåÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯¾¡Íø¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡3²ó1»à¤ÇÂÀÅÄ¤Ëº¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£5²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇºÆ¤ÓÂÀÅÄ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯93µå¤òÅê¤¸¡¢4°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Æ6»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î11¾¡¤ò¾å²ó¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ê¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤Ç½Õ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬¿ô»ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï5²ó2/3¡¢ÍèÆü9Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î3ÈïÃÆ7¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Á°²ó17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ï5²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤³¤½µó¤²¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇ¾¯¤Î74µå¤Ç¹ßÈÄ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡£¤³¤³2»î¹ç¤ÏÁ´Á³¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤º¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶¤¸¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£