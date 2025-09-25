「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）

究極の仕上げを施して１０度目のＧ１に挑む。４年連続での参戦となるナムラクレアは２４日、長谷川師自らが騎乗して、栗東坂路を単走。ピッチの利いた軽快な走りで、４Ｆ５２秒６−３７秒６−１２秒０の好タイムをマークした。

指揮官は「先週にハードワークを行っているので、フィジカルとメンタルの確認を中心にやりました。言うことないですね」ときっぱり言い切った。昨年はキーンランドＣから１カ月の間隔だったが、今年は函館スプリントＳから３カ月半の間隔を取って臨む。疋田厩務員は「今回の方が余裕を持って調整できている。いい状態だよ」と出来に太鼓判。調整の順調さでは、３着だった昨年を確実に上回っている。

高松宮記念が３年連続銀メダルなら、当レースも過去３年で５、３、３着と、届きそうで届かないＧ１の勲章。悔いを残さないため、今回はハードに攻めた。「もうチャンスは少ないので、思い切って調整しようと。今までの過程より１・５倍ぐらいの調教量を課しました」とトレーナー。常歩の時間を増やして馬体に磨きを掛けた。年齢を考えれば、今回が最後のＧ１になってもおかしくはない。「何とかここで獲らせてあげたい」。最高の仕上げで、悲願を成就させる。

◆調教診断 今にもはじけそうな手応えで楽々と好時計をマーク。前走時よりもしっかりと負荷をかけられており、１週前はルメールが騎乗して、栗東坂路４Ｆ４９秒８−３６秒６−１２秒２と切れに切れた。強い調教に耐えうる強靱（きょうじん）な精神面も強みだ。非凡な末脚を兼ね備えているが、ゲート練習にも抜かりはなく、悲願のＧ１制覇を見据える。