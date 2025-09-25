ダイアン津田、TBS金曜ドラマ初出演「全方向から撮られました（笑）」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（10月10日スタート 毎週金曜 後10：00）に出演することが決定した。
【写真】波瑠、川栄李奈、向井康二ら…豪華キャスト陣を紹介
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
バラエティー番組で大活躍中の津田は、TBSの人気バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』で昨年放送された「視聴者＆出演者が選ぶ“一番好きな説”」企画で、ターゲットとして登場した回が堂々の1位を獲得。バラエティー界での存在感はますます高まっている。さらに、2019年には連続テレビ小説『まんぷく』（NHK）に出演し、俳優デビューを果たし話題に。そんな津田が今回TBS金曜ドラマ初出演となる。
本作で津田が演じるのは、波瑠演じる薫を担当する転職エージェント・野口俊彰（のぐち・としあき）。転職活動苦戦中の薫に寄り添い、真摯にサポートする役どころだ。物語の序盤から登場し、終盤に向けてその存在がどのように影響していくのか。初日の撮影を終えた津田は「全方向から撮られました（笑）」とユーモアたっぷりにコメント。初共演となる波瑠からは「長いセリフも完璧でした！」と演技力を絶賛される場面も。バラエティー番組で見せる軽妙なトークとは一味違う津田の俳優としての新たな一面や、波瑠との掛け合いのシーンにも
【写真】波瑠、川栄李奈、向井康二ら…豪華キャスト陣を紹介
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
本作で津田が演じるのは、波瑠演じる薫を担当する転職エージェント・野口俊彰（のぐち・としあき）。転職活動苦戦中の薫に寄り添い、真摯にサポートする役どころだ。物語の序盤から登場し、終盤に向けてその存在がどのように影響していくのか。初日の撮影を終えた津田は「全方向から撮られました（笑）」とユーモアたっぷりにコメント。初共演となる波瑠からは「長いセリフも完璧でした！」と演技力を絶賛される場面も。バラエティー番組で見せる軽妙なトークとは一味違う津田の俳優としての新たな一面や、波瑠との掛け合いのシーンにも