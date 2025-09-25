¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Æ£°æâ«ºÈ¡¡¹øÄË¤ÇÀçÂæ±óÀ¬³°¤ì¤ë¡¡Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¸Ä¿Í¤â¥Á¡¼¥à¤âËþ¿ÈÁÏáØ¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯8¡½3³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î24Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆ£°æâ«ºÈÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢¹øÄË¤Î¤¿¤áÀçÂæ±óÀ¬¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆ±Æü¤Î³ÚÅ·ÀïÁ°¤Ë¡ÖÆ£°æ¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ø¡©¤½¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ê´ä°æ¤ò¡ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ÏËõ¾Ã¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë´ä°æ½Ó²ðÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¾º³Ê¡¢ÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ë7²ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£°æ¤Ïº£µ¨50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡3ÇÔ18¥Û¡¼¥ë¥É2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦47¤Ç¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï2Ã¥»°¿¶¤Ê¤É´°Á´Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ë»ýÉÂ¤Ç¤¢¤ë¹øÄË¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²óÉü¼¡Âè¤Ç¤Ï27¡Á28Æü¤ÎÀ¾Éð2Ï¢Àï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁá¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤ë¤±¤É¤Í¡Ä¡×¤È»õÀÚ¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¼þÅì¤¬18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤Ç21¡Á23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï3»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë·ò¹¯ÂÎ¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤â¥Á¡¼¥à¤âËþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£