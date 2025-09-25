出川哲朗、「オープンマリッジ」に戸惑い 不倫テーマに吉村崇＆森香澄＆石田健ら真剣議論
お笑いタレントの出川哲朗とQuizKnockの伊沢拓司がMCを務める特別番組『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』がきょう25日、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで午後11時59分から放送される。
【番組カット】「不倫」テーマに激論！赤いニット姿の森香澄
さまざまな場面で「ヤバい！」と叫ばれる今の日本は、一体どれほどヤバいのか。はたまた意外とヤバくないのか。この番組では、さまざまなデータから日本が抱える問題のヤバさをひもとき、番組独自の深掘り調査で“ニッポンのリアル”に迫る。2週連続放送の2週目となる。
今回のテーマは「不倫しすぎでヤバいよ!?」＆「オーバーツーリズムが深刻すぎてヤバいよ!?」の2つ。不倫のテーマでは「日本人男性の2人に1人、女性の4人に1人が不倫をしたことがある」、「2024年、不倫調査件数が過去最高の約7.8万件に到達」など衝撃的なデータが紹介される。
さらに、番組ではお互い合意で不倫を認め合う「オープンマリッジ」というライフスタイルを選択している家庭に潜入し、不倫・結婚の未来を考えるための深掘り調査を行う。新しい価値観に対して、吉村崇（平成ノブシコブシ）は絶賛する一方で、出川は戸惑いの色を浮かべながら、真剣に結婚のあり方について議論する。
出川の「不倫はダメだけど、理屈じゃない…」という言葉を皮切りに、伊沢、吉村、森香澄、石田健による議論が繰り広げられる。
