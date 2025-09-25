山田涼介、MC番組『うぶごえ』第4回が放送決定 「ボカロP」×「シンガー」×「絵師」がマッチング
Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを務める日本テレビの新感覚音楽ドキュメントバラエティー『うぶごえ』第4回が、25日深夜0時59分から放送される。同番組は、令和のJ-POPをけん引する「ボカロP」「シンガー」「絵師」の3つの才能をマッチング、テーマに基づいて新たな作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着する。
【番組カット】キュート！両手でOKポーズを作り照れ笑いを浮かべる山田涼介ら
スタジオには、音楽を愛する近藤春菜（ハリセンボン）、そして、Adoの「うっせぇわ」などヒット曲を連発しボカロPだけでなくアーティストとして活躍。武道館単独ライブを成功させたsyudouを迎え、それぞれの視点で番組発の作品が制作されていく過程を見守っていく。放送に先だって、MCの山田、そして近藤春菜、syudouからコメントが届いた。
今回もクリエイターたちの発想力・表現力がいかんなく発揮され、一度聴いたら忘れられない楽曲、そこに乗る魅力的なシンガーの歌声、そして曲の世界観を的確に表現したイラスト・アニメーションの3つが爆発的な化学反応を起こしていく。果たして、3人のマッチングで、一体どんな新曲ができあがるのだろうか。今回番組がマッチングした3組のアーティストは…。
「ボカロP/：picco」東京を拠点に活動するトラックメイカー/ボカロP。 主にVOCALOIDを使用した楽曲を制作し、キャッチーかつ高揚感のあるエレクトロサウンドを特徴としている。自身の音楽を「Hyper Kawaii Music」と称し、サブカルチャーやインターネットミュージックシーンとの親和性の高い作品でファン層を拡大している。
「シンガー：青妃らめ」突き抜けるハイトーンと、聴く人を圧倒するパワフルな歌声に加え、キレのあるラップ表現でも注目を集める歌い手。歌とラップを自在に行き来し、カバー楽曲に独自の色を刻み込む。YouTubeチャンネル「青妃らめ -aohi rame-」は、2025年8月29日時点で約13.2万人の登録者を突破。これまでに約4223万回の総再生回数を記録している。圧倒的な歌唱力とラップスキルでリスナーを魅了している。
「イラストレーター：〇たろう。」コミカルで思わず目を留めたくなる色使いが得意なイラストレーター。ポップでかわいいイラストを中心に幅広く依頼を手がける。また、2.5次元VtuberBand「万鬼夜行」のメンバーとして「歌ってみた」「オリジナル楽曲」のMVを150本以上制作…という3人がそろった。
さらに、今回うぶごえをあげる新楽曲の踊ってみた動画に3人が挑戦。今回はどんな振り付けになるのか。放送後の番組公式Xで掲載される。
■出演者コメント
