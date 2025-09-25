『相葉ヒロミのお困りですカー？』メインビジュアル公開 大自然バックに仲良しコンビがさわやかな笑顔
タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀が出演し、10月23日からスタートするテレビ朝日系新バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』（毎週木曜 7：00）のメインビジュアルが解禁された。大自然をバックに、親交の深い2人にしか出せないコンビ感＆さわやかな笑顔あふれる1枚が完成した。
【写真】仲良しコンビ！泥だらけになりながらも笑顔のヒロミ＆相葉雅紀
今回、ヒロミと相葉が、全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘する人気番組がゴールデンタイムにレギュラー化。ポスターには「日本を元気に。日本を笑顔に。」。ヒロミと相葉が、日本全国を駆け回り、地元の人々の“お困りごと”を解決するという番組のテーマに沿ったキャッチコピーが添えられている。
さらに、ポスターの右下にあしらわれているのは、番組公式SNS（X、Instagram）でアンケートを実施した際、寄せられた5000件以上の意見の中から決定したイラスト。2人の楽しく仲の良い雰囲気が見事に表現されたこのイラストにも注目だ。
これまで4度にわたって放送された特番のメインビジュアルから進化したポイントのひとつといえるのは、2人の並びが逆になっていること。これまでは向かって左にヒロミ、右に相葉が定位置だったが、今回は左に相葉、右にヒロミが。撮影時、立ち位置の変更を伝えられた際には「どっちでもいいよ（笑）！」と2人のツッコミがさく裂するなど終始和気あいあい。最初から最後まで笑いの絶えないメインビジュアル撮影となった。
番組公式SNSとYouTubeでは、そんな楽しい撮影風景のメイキング風景も公開予定。
また、番組初回は午後7時から2時間SPが決定。記念すべきレギュラー放送1発目。2人はどこで、どんな人々の“お困りごと”を解決するのか。全身全霊で人助けに臨む2人の頑張りと地元の人々との触れ合いに注目だ。
