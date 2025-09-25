「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）

昨年２着からのリベンジを期すトウシンマカオは２４日、美浦坂路で併せ馬。ビービーエフォート（３歳２勝クラス）を６馬身追走する形でスタートし、ゴール前は気合をつけられてスピードアップ。４Ｆ５１秒８−３７秒３−１２秒１を計時して併入した。手綱を取った横山武は「坂路だったので（コースよりも）折り合いが良く、最後をサラッとという指示で、時計的にもいい動きだったと思います」と好感触を口にした。

前哨戦のセントウルＳは３着に終わったが「前走は馬の具合がひと息ということで、まずは次につながる競馬をと思っていました」と悲観の色はなし。レコードで圧勝した春の京王杯ＳＣなどの走りから「能力はＧ１級だと思います。いい結果を出したいですね」と力を込めた。昨年は首差で涙をのんだビッグタイトル。借りはここで返す。

◆調教診断 ２週続けて美浦坂路。先週も素軽い動きを見せたが、圧巻だったのが最終リハだ。ビービーエフォートとの併せ馬で４Ｆ５１秒８−３７秒３−１２秒１と自己最速時計をマークした。この中間の追い切りが坂路のみという点は気になるが、動き自体は非常に軽快なもので、体調の良さは伝わってくる。