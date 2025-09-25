永瀬廉、音楽トークバラエティーでレギュラーMCに 初回ゲストは玉森裕太「この続きは焼肉で！」
King ＆ Princeの永瀬廉が、10月9日より放送されるテレ東『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）でMCを務めることが決定した。永瀬が音楽トークバラエティーでレギュラーMCを務めるのは初。サブMCには、お笑いコンビ・パーパーのほしのディスコを迎える。（※サブMCは週替わり）
【写真】週替りのサブMCと永瀬廉の2ショット
同番組では、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とはなにか”をMC永瀬と共に探求する“成長型音楽バラエティー”。
初回放送のゲストには、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げる。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの人の背中をそっと押すような番組となっている。なお、TVerでも見逃し配信される。
■永瀬廉コメント
――番組MCが決まった時の感想を教えてください。
何回か番組のMCはさせていただいたことがあるのですが、1人は今回が初めてです。ゲストをお迎えしたらどうなるんだろうと少し不安に思いましたが、めったにできることではないのでうれしかったです。
――初回放送の収録を終えていかがですか。
楽しかったですね〜！こんなにいろいろな方とお話したのは久々というか。（初回放送の収録日には1日で）7人の方が来てくださいましたね！ディスコさんも大変だったと思います(笑)でも、皆さん個性豊かでお話ししていて楽しい方ばかりでしたのであっという間でした。
――番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
この番組はいろんな方がゲストに来てくださって、推しソングだったり人生を変えてくれた楽曲を紹介してくださいます。
楽しくざっくばらんにお話しさせていただいてますので、深夜帯ですし、ゆるく観ていただけたらなと思います！お楽しみに！
■10月9日初回ゲスト：玉森裕太（Kis-My-Ft2）
――収録を終えていかがでしたか。
玉森：なかなか廉とくだけた話とかプライベートの話をするっていうのがなかったから楽しかったですね。
永瀬：久々にこうやって番組でお会いしましたけど結構ゆっくり話しましたね。
玉森：だいぶ話したと思うよ。1時間弱ぐらいかな。
永瀬：この続きは焼肉で！
玉森：…焼肉までぐらいだったら。焼肉ぐらいだったら!!
永瀬：そんな強調やめてもらっていいですか(笑)
玉森：焼肉たべてすぐ学生さんお家返さないといけないから。
永瀬：僕、もう大学卒業しましたから、学生さんじゃないですよ(笑)
――番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
玉森：なかなか廉と2人で話す機会っていうのもそんなにないからこの関係性を楽しんでいただけたらなと思います
