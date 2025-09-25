「うまい棒」、寺社仏閣と初コラボ 大阪・勝尾寺で「だるまうまい棒」販売 味は「お堅く選定」【概要】
人気の駄菓子「うまい棒」が、寺社仏閣とは初となる大阪・箕面の勝尾寺とコラボレーションした「だるまうまい棒」がきょう25日から発売される。
勝尾寺では、特別ライトアップや災害救助犬の合同公開訓練、小児ガン支援のためのチャリティーなどのイベントを実施しており、味覚糖をはじめとするさまざまな企業とのコラボレーションを行っている。
海外から訪れる参拝者に、日本が世界に誇る「伝統文化」を知ってほしいとの思いからコラボが実現した。味については大阪のイメージがある「とんかつソース味」や「たこ焼き味」も検討したが、最終的にうまい棒の中で最も親しまれている「コーンポタージュ味」を選定したそう。「ここは一切冒険せず、お堅く選定しました…」という。
勝尾寺は、奈良時代の神亀4年（727）、善仲と善算という双子の僧侶が、霊山で草庵を構え「弥勒寺」を建立したことに始まる。
■コラボ「うまい棒」商品概要
【商品名】「だるまうまい棒」
【価格】税込1430円
【仕様】うまい棒24本入り／コーンポタージュ味
【発売日】2025年9月25日（木）
【販売場所】勝尾寺 お土産物コーナー
