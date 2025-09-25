ゲーム実況グループ「からぴち」アリーナ4万2000人動員 リアルイベントを独占配信【メンバーコメント全文あり】
“からぴち”ことゲーム実況グループ・カラフルピーチのリアルイベント『からぴちパラダイス2025 〜5周年だよ！どきどき わくわく 学園祭！〜』の「SURPRISE公演」（横浜・ぴあアリーナMM／6月28日開催）の模様が、27日午後5時からABEMA PPVにて独占配信される。
【写真】『からぴちパラダイス2025』の模様
からぴちは2025年6月28日、29日（横浜・ぴあアリーナMM）と7月26日（大阪・Asueアリーナ大阪）に結成5周年を記念したリアルイベント『からぴちパラダイス2025 〜5周年だよ！どきどき わくわく 学園祭！〜』を開催。横浜全3公演で2万7000人、大阪全2公演で1万5000人を動員した。
6月28日の「FIRST公演」と29日の「FINALE公演」は全国の映画館にてライブビューイングを実施し日本中にからぴち旋風を巻き起こし、6月28日の「SURPRISE公演」では、誰も予想だにしなかったサプライズに会場が熱狂した。
番組では、オリジナル楽曲「On-Party!」をはじめとする楽曲が披露され、メンバーの団結力が伺える企画が行われた「SURPRISE公演」の様子が初公開となる。「イベント映像」と「からぴちメンバーたちが映像を見ながらコメントする副音声付き映像」を切り替えて楽しむことができ、舞台裏を映したメイキング映像も公開される。
配信にあたり、リーダーのじゃぱぱは「ライブの迫力はもちろんだけど、学園祭の世界観にあった茶番や企画コーナーにも注目してほしいです！」、「エンタメとしての面白さと、音楽やパフォーマンス、両方を楽しんでもらえたら嬉しいです！」とコメントしている。
「カラフルピーチ」は2020年に誕生。2015年に当時高校生だったじゃぱぱがYouTubeチャンネルを開設したことが始まりで、メンバーたちが続々と参加。YouTubeチャンネルの登録者数は229万人を数え（2025年9月20日現在）、特に若い世代から熱い支持を受けている。2023年には初のオリジナル曲『On-Party!』をリリースし、2024年に初のリアルイベントを開催。2025年に2年連続となるリアルイベントを開催している。
【メンバーコメント全文】
■じゃぱぱ ／ JPAPA
――5周年を迎えた現在の心境を教えてください。
ありがとう〜！！！！！！！！5年という節目をこうして大きな会場で迎えられたことは、本当に奇跡のように感じています！！5年間楽しいことでいっぱいだったけど、同じくらい悩んだり大変なこともありました。でも、ここまでやってきたことの全部が今日につながってると思うと胸がいっぱいです。これからもリーダーとしてからぴちという場所を守りながら、どんなときも応援してくれるファンのみんなと、メンバーと、楽しい毎日を積み重ねていきたいです！大好き〜！！
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
やっぱり一番は「るな」のサプライズ登場です！あの瞬間、会場の空気がガラッと変わって泣いてる人もいれば、大声援で爆発したみたいに盛り上がって「はぁ…これがカラフルピーチなんだ…」って改めて実感できたし、みんなと一緒に作り上げたこの景色が本当に宝物になりました。思い出すだけで無理だぁ。泣いちゃいます。
――「SURPRISE公演」で注目してほしいポイントを教えてください。
ライブの迫力はもちろんだけど、学園祭の世界観にあった茶番や企画コーナーにも注目してほしいです！笑いながら本気でぶつかっている姿とかは、普段の動画と変わらないからぴちらしさが詰まってると思います！エンタメとしての面白さと、音楽やパフォーマンス、両方を楽しんでもらえたら嬉しいです！
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
正直恥ずかしいです。放送しないでください！笑本番前に緊張でソワソワしてたり、裏で変なテンションになってふざけてたり、なに使われてるのかわからないのでめちゃくちゃ怖いです！でも、それこそがからぴちの素なんですけどね！笑真剣にリハしてる姿もあれば、くだらない話で爆笑してる場面もあって、そのギャップが舞台裏映像の面白さだと思います。副音声ではステージ上じゃ言えない裏話やツッコミも飛び出すので、ぜひニヤニヤしながら見てほしいです！
――昨年に続くリアルイベント開催となりました。今後もリアルイベントは続けていきたいですか？
リスナーのみんなが求めてくれる限り、いつでもやりたいです！やっぱりリアルで会える瞬間って特別なんですよね。ステージから見えるみんなの笑顔や涙が、俺たちにとって一番のエネルギーになんですよ！だから「またやってほしい」って声がある限り、俺らは何度でも挑戦したいし、どんどん新しい形で届けていきたいです！！
――からぴちの今後の目標を教えてください。
変わらないことです！どれだけ大きな会場でライブができるようになっても、どれだけ挑戦の幅が広がっても、「みんなでわいわい楽しんで、最後は一緒に笑って終わる」そんなからぴちらしさをずっと守っていきたいです！新しい挑戦を積み重ねつつも、リスナーのみんなと作る空気感とか、今のメンバーで変わらず一緒に走り続けるのが俺らにとって一番の目標です！
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
ん〜「小さな学校」みたいなグループかも！真面目に頑張ったつつも、寄り道したり、遊んだり、バカ話で盛り上がったり。そんな放課後の延長みたいな時間を、みんなと一緒に過ごしてます！笑そんな空気感をリスナーのみんなと共有できるのが、からぴちの一番の魅力だと俺は思います！ちょっとでも興味を持ってくれたら、気軽に見てください〜！きっと「一緒に騒ぎたい！」ってなると思います（？）
■のあ ／ Noa
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
るなさんと一緒にステージに立てたことがめちゃめちゃ嬉しくて印象に残ってます
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
副音声でみんなと一緒に見てる雰囲気になれるのがポイントだと思います！
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
みんな個性が特徴的でバラバラなのにプライベートでもずっと遊んでたりするくらい仲良しなグループだと思います。
■たっつん ／ Tattsun
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
やっぱりるなが緊張しすぎてたんで、ほぐす為に一緒に声出しした事です！一緒に｢るな！！｣って発声練習してました！
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
うるさいたっつんと緊張してるたっつんのギャップをお楽しみください
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
十人十色って感じでめっちゃ全員の個性が光ってるグループだと思います！
■ゆあんくん ／ Yuankun
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
るなが俺より上手く踊れていたこと(悔しい)
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
よく過去の自分と全く同じリアクションをしてしまう時があるので、今回もないか心配です。あれちょっと恥ずかしいんだよね。
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
動画内でも動画外でも、いつも変わらずハイテンションなグループです。鼓膜を数枚用意してお越しください。
■シヴァ ／ Siva
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
SURPRISEということもあって最後にるなが来たこと。
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
僕らが裏で全力でダンスを練習してるところだったり、ふざけるところはふざけてるところを見て欲しい。
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
ゲーム実況だけでなく、歌だったり、イベントしたりと幅広いことをしてる11人グループです！個性あふれるメンバーしかいない！！！
■どぬく ／ DNQ
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
アンコール後で１２人でマイヒーローを踊ったこと！
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
途中シヴァさんが消えた時の副音声がおもろかった！
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
うるさくて元気で最高のグループです！！
■うり ／ Uri
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
るなの参戦ですね！事前に知ってたことではありましたが、やっぱり12人揃って大舞台に立てたというのは活動してた中で最も感動した瞬間だと思います！
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
舞台裏ってイベントに参加してても見ることがない場所だと思うので、イベント直前とか何してるんだろうとか注目してほしいです！
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
12人が仲良くゲームやったり、おふざけやったり仲良くしているグループです！グループ結成前から友達だった人もいるので、仲の良さは人一倍です！ぜひ覗いてみてください！
■えと ／ Eto
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
るなが登場した時の歓声ですね。イヤモニ貫通するくらいでかかったです！12人全員で舞台に立てたのも嬉しいです！
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
みんなの素の反応かな。気づかなかったけどここミスってたんだーとかねw面白いと思います。
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
私たちは個性豊かな仲良しグループです！私たちの楽しそうな雰囲気を楽しんでくれたら嬉しいな。
■ヒロ ／ Hiro
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
アンコールの時にあの人が出てきた時のみんなの声がすごい印象に残ってます。
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
舞台裏はみんなからは見えない部分が見れるのでどんな雰囲気なんだろうっていうのがしれて面白いと思います。
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
みんなで楽しくワイワイしながら色んな事をやっているグループです！とにかく色んな企画をやっているので、もしかしたらあなたもハマるかも！？是非覗いて見てください！
■なおきり ／ Naokiri
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
カラフルピーチ12人全員で同じ景色を見られたこと。
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
副音声では僕らと一緒に楽しく公演を見ている一体感を味わいながらも、裏話まで聞けちゃうお得な感じがたまりません！舞台裏映像ではあんなことやこんなことが見れちゃいます…ふぉー↑
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
メンバーが多くいるのでその分楽しめる！あとは…やばい…
■もふ ／ Mofu
――「SURPRISE公演」で特に印象に残っていることを教えてください。
僕的には、途中のコーナーの「電撃かるた部」が一番印象強いですね。まさかまさかの結果で正直一番驚いた場面でもあります。
――「副音声」や「舞台裏映像」で注目してほしいポイントを教えてください。
僕たちは実際に舞台に立つ側だったので、見る側の視点ならではのリアクションが楽しめると思います！
――「からぴちってどんなグループ？」と興味を持っている方へメッセージをお願いします。
からぴちはおもちゃ箱のように色々なワクワクや楽しさがつまったグループです！ぜひこの機会にからぴちというボールプールにどっぷり浸かっていってください！！
