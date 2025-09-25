グラビアアイドルの新田妃奈（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。DVDの撮影カットを投稿した。

「1stDVD『ひな祭り』警官ショット」と題した。「婦人警官のシーンは発売当初から人気でした えちえちな警官シーン是非チェックしてね」とつづり、壁にもたれかかった状態でミニスカートをめくりあげたショットを公開した。

また、別の投稿では白いランジェリー姿でピースサインを送るオフショットも披露。さらに、白のビキニ水着にピンクのパンツルックで立つ、雑誌やデジタル写真集のカットもアップした。

ファンやフォロワーからも「美しすぎる」「ベリベリキュート」「超可愛いい笑顔」「スタイル抜群」「セクシーおへそ」「激セクシー」「美乳」「わあっ、グラマー」「NICE美尻セクシー」「色っぽくてたまらん」「スゴい」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93のHカップ。趣味はドラマ、映画鑑賞。特技は暗算。血液型A。