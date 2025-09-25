お笑いコンビ、ハリセンボンの近藤春菜（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。3人組テクノポップユニット、Perfumeの“コールドスリープ”（活動休止）前最後の東京ドーム公演を訪れたことを報告した。

近藤は「Perfume Z0／Z5 Anniversary“ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOMEPerfumeかっこよかったーーーPerfumeてさ、ずっとかっこいいよな！！！めちゃくちゃ楽しかった！！！！！！」とつづり、花束を手にしたPerfumeの3人とのフォーショットを公開した。

さらに「PPerfumeは、かしゆか、あ〜ちゃん、のっちでしか無理で他の人じゃこんな風にはならないんだよな！！！過去も今も未来までも楽しませてくれてすんごいよな！！」と熱い思いを投稿。「来年からはコールドスリープなわけなんだけど、3人のタイミングで帰ってきてくれたときに、こっちも体力つけておかないといけないからね！！！みんな、自分なりに準備しとこうね！！てか、今年これからの活動、楽しみだね」とファンに呼びかけた。