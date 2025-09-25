永瀬廉、音楽トークバラエティの初レギュラーMCに！音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」10月9日(木)から放送スタート！

テレ東では、10月9日(木)深夜2時5分より、音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」を放送します。MCには、俳優・アーティストなど幅広いジャンルで活躍をみせるKing & Prince永瀬廉！

永瀬廉が音楽トークバラエティでMCを務めるのは初となります！サブMCは、個人で歌⼿活動も⾏っている、お笑いコンビ「パーパー」のほしのディスコを迎えます。（サブMCは週によって替わります）

本番組では、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。

初回放送のゲストには、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げます。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの方々の背中をそっと押すような番組となっております。TVerの見逃し配信でご視聴いただけますので、リアタイが難しい方はぜひTVerでご覧ください！

©テレビ東京

≪出演者コメント≫

メインMC：永瀬廉(King & Prince)

Q1.番組MCが決まった時の感想を教えてください。

何回か番組のMCはさせていただいたことがあるのですが、1人は今回が初めてです。ゲストをお迎えしたらどうなるんだろうと少し不安に思いましたが、滅多にできることではないので嬉しかったです。

Q2.初回放送の収録を終えていかがですか。

楽しかったですね～！こんなに色々な方とお話したのは久々というか。（初回放送の収録日には1日で）7人の方が来てくださいましたね！ディスコさんも大変だったと思います(笑)でも、皆さん個性豊かでお話ししていて楽しい方ばかりでしたのであっという間でした。

Q3.番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

この番組は色んな方がゲストに来てくださって、推しソングだったり人生を変えてくれた楽曲を紹介してくださいます。

楽しくざっくばらんにお話しさせていただいてますので、深夜帯ですしゆるく観ていただけたらなと思います！お楽しみに！

10月9日初回ゲスト：玉森裕太（Kis-My-Ft2）

Q1.収録を終えていかがでしたか。

玉森 なかなか廉とくだけた話とかプライベートの話をするっていうのがなかったから楽しかったですね。

永瀬 久々にこうやって番組でお会いしましたけど結構ゆっくり話しましたね。

玉森 だいぶ話したと思うよ。1時間弱ぐらいかな。

永瀬 この続きは焼肉で！

玉森 ・・・焼肉までぐらいだったら。焼肉ぐらいだったら！！

永瀬 そんな強調やめてもらっていいですか(笑)

玉森 焼肉たべてすぐ学生さんお家返さないといけないから。

永瀬 僕、もう大学卒業しましたから、学生さんじゃないですよ(笑)

Q2.番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

なかなか廉と2人で話す機会っていうのもそんなに無いからこの関係性を楽しんでいただけたらなと思います。

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】ミュージックカプセル ～人生の推しソング～

【放送日時】毎週木曜日 深夜2時5分～ ※初回放送は10月9日

【放送局】テレビ東京

【メインMC】永瀬廉(King & Prince)

【サブMC】ほしのディスコ(パーパー) ※週によって替わります

【初回ゲスト】玉森裕太（Kis-My-Ft2）

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

TVer：https://tver.jp/

テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【公式SNS】

X：@tx_m_capsule

Instagram：@tx_m_capsule

TikTok：@tx_m_capsule

【ハッシュタグ】＃ミュージックカプセル