【40・50代ヘア】まるっと真似 → 即シャレ見え！「秋色 × レイヤー」が推せるーッ♡

毎年秋になると気になるのが、落ち着きと季節感を兼ね備えたヘアカラー。そこにレイヤーカットを合わせると、軽やかな動きと立体感が加わり、ぐっとおしゃれに見せてくれます。今回は、人気美容師さんたちが提案する「秋色 × レイヤー」スタイルをご紹介します。

深めマットベージュ × ラフなレイヤーボブ

秋らしい深みを感じるマットベージュをベースにしたレイヤーボブ。ゆるやかな巻きとラフな質感を組み合わせることで、大人カジュアルな雰囲気を演出できます。ベージュの柔らかさが光を取り込み、顔まわりをふんわり明るく見せてくれるのも魅力です。

グレージュで上品なツヤをまとう

ミディアムヘアにほんのりレイヤーを加え、さりげなくくびれを作ったスタイル。表面はあえて巻かずにストンと落とすことで、外ハネ部分との対比が際立ち、上品な立体感が生まれます。透明感のあるグレージュは髪の質感を柔らかく見せ、落ち着いた雰囲気に。まとまりが良く、オフィスシーンにもなじむ仕上がりです。

ボルドーブラウンで艶めくミディアムレイヤー

秋冬に人気のボルドーブラウンをベースにしたミディアムレイヤー。深みのある色味が髪全体に艶を与え、ラフなスタイリングとも好相性。落ち着きの中にさりげない色気を感じさせる、大人女性にぴったりのスタイルです。

透明感あふれるラベンダーベージュのレイヤーミディ

ラベンダーベージュの透明感が引き立つ、外ハネのくびれレイヤーミディ。繊細な毛束感を表面に残しているため、動きが出て軽やかな印象に仕上がっています。大人の雰囲気を保ちつつ、柔らかく華やかな印象をプラスしてくれます。

