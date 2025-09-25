キンプリ永瀬廉、音楽トークバラエティ初レギュラーMC 初回ゲストはキスマイ玉森裕太【ミュージックカプセル】
【モデルプレス＝2025/09/25】King ＆ Princeの永瀬廉が、10月9日スタートの音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜／テレビ東京）のレギュラーMCに決定した。
永瀬が音楽トークバラエティでMCを務めるのは初。サブMCは、個人で歌⼿活動も⾏っている、お笑いコンビ「パーパー」のほしのディスコを迎える。（サブMCは週替り）
本番組では、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬と共に探求する“成長型音楽バラエティ”である。
初回放送のゲストには、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げる。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの方々の背中をそっと押すような番組となっている。（modelpress編集部）
＜メインMC：永瀬廉＞
Q1.番組MCが決まった時の感想を教えてください。
何回か番組のMCはさせていただいたことがあるのですが、1人は今回が初めてです。ゲストをお迎えしたらどうなるんだろうと少し不安に思いましたが、滅多にできることではないので嬉しかったです。
Q2.初回放送の収録を終えていかがですか。
楽しかったですね〜！こんなに色々な方とお話したのは久々というか。（初回放送の収録日には1日で）7人の方が来てくださいましたね！ディスコさんも大変だったと思います（笑）。でも、皆さん個性豊かでお話ししていて楽しい方ばかりでしたのであっという間でした。
Q3.番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
この番組は色んな方がゲストに来てくださって、推しソングだったり人生を変えてくれた楽曲を紹介してくださいます。楽しくざっくばらんにお話しさせていただいてますので、深夜帯ですしゆるく観ていただけたらなと思います！お楽しみに！
＜10月9日初回ゲスト：玉森裕太＞
Q1.収録を終えていかがでしたか。
玉森：なかなか廉とくだけた話とかプライベートの話をするっていうのがなかったから楽しかったですね。
永瀬：久々にこうやって番組でお会いしましたけど結構ゆっくり話しましたね。
玉森：だいぶ話したと思うよ。1時間弱ぐらいかな。
永瀬：この続きは焼肉で！
玉森：…焼肉までぐらいだったら。焼肉ぐらいだったら！！
永瀬：そんな強調やめてもらっていいですか（笑）。
玉森：焼肉たべてすぐ学生さんお家返さないといけないから。
永瀬：僕、もう大学卒業しましたから、学生さんじゃないですよ（笑）。
Q2.番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
玉森：なかなか廉と2人で話す機会っていうのもそんなに無いからこの関係性を楽しんでいただけたらなと思います。
