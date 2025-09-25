麻薬取締法違反罪で２２日に起訴された俳優・清水尋也被告が２４日、保釈保証金２００万円を納付し、警視庁東京湾岸署から保釈された。

午後７時過ぎ、黒のスーツ、ネクタイに身を包んだ清水被告が、警察官らに付き添われながらこわばった表情で同署の玄関に姿を見せた。ドアが開いた後は、瞳を左右に動かし、落ち着きがない様子だったが、正面に立つと正面を見据え「この度は申し訳ございませんでした」と言葉を発してから６秒間頭を下げた。

署の前には午前中から約１００人の報道陣が集結。ファンだという女性２人も見守る中、一度頭を上げると表情を変えることなく謝罪の言葉を並べた。

「今回、私の行為によってご心配とご迷惑をおかけして深くおわび申し上げます。俳優としての未来に期待してくださっていた関係者の皆さま、ファンの皆さまを裏切る結果になってしまったこと、心から反省しております。この度は本当に申し訳ございませんでした」。言葉を区切り、自らに言い聞かせるようにかみしめながら話すと、最後は再び１４秒間にわたって深々と頭を下げ、報道陣に視線を送ることもなく、用意された車に乗って署を後にした。

清水被告は今月３日、昨年７月頃に東京・杉並区の自宅で大麻を含有する植物片を所持していた疑いで逮捕。さらに、家宅捜索の際にも自宅で大麻を含有する植物片０・４グラムを所持したとして同日に再逮捕された。容疑を認めており、供述では２０歳ごろに留学先の米ロサンゼルスで初めて大麻を使用し、今年に入ってから「月に数回ほどのペースで（大麻を）吸っていた」などとしていた。

影響は各所に及び、ＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（後９時）は最終回の出演シーンをカット。出演が決まっていた２９日スタートのＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）も降板した。

◆清水被告の逮捕からこれまでの経過

▼９月３日 麻薬取締法違反の疑いで逮捕。都内の自宅マンションの家宅捜索が行われ、大麻を含む植物片、巻き紙が押収され再逮捕。ＮＨＫが連続テレビ小説「ばけばけ」の降板発表

▼４日 東京地検に送検

▼７日 出演部分がカットされたＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」の最終話が放送

▼２２日 麻薬取締法違反罪で起訴

▼２４日 保釈

◆清水 尋也（しみず・ひろや）１９９９年６月９日、東京都出身。２６歳。２０１２年「震動」で映画初出演。同年「高校入試」でドラマ初出演。主な出演作にドラマ「おかえりモネ」、映画「ソロモンの偽証」、「ちはやふる」シリーズ、「東京リベンジャーズ」シリーズなど。趣味・特技はサッカー、バスケットボール、楽器。１８６センチ。