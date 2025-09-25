◆スプリンターズＳ追い切り（２４日・栗東トレセン）

秋Ｇ１開幕戦の第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）の追い切りが２４日、各地で行われた。「考察」を担当するヤマタケ（山本武志）記者は、連覇を目指すルガルに注目した。

昨年は◎ルガルで３連単２９万円超の馬券を的中。決断の大きな決め手は、力強さがみなぎる１週前追い切りだった。栗東・坂路で５０秒９―１１秒７の優秀な時計に加え、ラスト１ハロンで西村淳がしっかり追うと、明らかにギアを上げたような伸び脚が脳裏に焼き付いていた。

今年も１週前に注目していた。坂路の時計は昨年と大きく変わらない５１秒０―１１秒９だが、川田が軽く促した程度で瞬時に加速。昨年のような荒々しさはなく、闘争心を内包したような動きの滑らかさに目を奪われた。「昨年とは過程も違いますから」と杉山晴調教師。昨年は骨折明けでぶっつけを余儀なくされたため、１週前に強めの負荷をかける“スパイス”が必要だったと思う。今年は前走後から狙い澄ました一戦。リズム重視で、適度に負荷もかける理想的な１週前追い切りだった。

２４日の坂路での最終追い切り（全体は５５秒２）は前半２ハロン１６秒４、１４秒６の非常に遅いラップ。それでも折り合えていたことはラスト１ハロンで伸びやかなフットワークを繰り出し、この日最速の１１秒６が出たことが物語っている。「今年の高松宮記念の時はムキになり過ぎていた面がありますが、今回は余裕がありますね」とトレーナー。連覇を狙う調整過程には昨年以上の順調度と成長が詰まっている。（山本 武志）