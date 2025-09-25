三毛はツンデレ、白は臆病、黒猫は？毛柄によって違う性格と“白ブチ模様”の動物にある共通点

白や黒、茶トラや三毛など、猫の毛柄はなぜここまで個性豊かなのでしょう。それぞれの模様は偶然の産物かもしれませんが、色の発現は遺伝子の複雑な組み合わせで決まるようです。



猫の毛柄のヒミツや性格の違いなどについて、猫の生態に詳しい富田園子さんに5回にわたる連載で教えてもらいました。

昔はキジトラ柄だけだった

「三毛猫はツンデレ」「白猫はビビリ」など、巷では数多くの噂があります。

それらは当たっているのでしょうか。

結論からいうと、毛柄と性格にはある程度の関連があります。

ただ例外はいくらでもあります。例えば、女性の平均身長は男性より低いけれど、背の高い女性はたくさんいるし、女性より背の低い男性もいますよね。それと似たようなことだと思ってください。

現在では、猫の毛柄は多種多様ですが、昔はキジトラの毛柄しかありませんでした。

野生猫の故郷であるアフリカなどの砂漠では最も目立ちにくい保護色だからです。

猫の祖先であるリビアヤマネコは現在もアフリカなどに生息し、遺伝子もほぼ猫と変わりませんが、全員キジトラ柄です。

筆者も実際に見たことがありますが、猫よりひとまわり大きいくらいで、これが町中にいても普通の猫にしか見えないだろうなという印象でした。

それが人に飼われるようになり、狩りをする必要がなくなり、敵に襲われる心配もなく、突然変異で生まれた真っ白や真っ黒の猫は珍しがられて大切に育てられました。

その猫がさらに子供を産み、徐々に新たな毛柄が増えていったのです。

好戦的？ツンデレ？毛柄別の性格の違い

そんなわけで、キジトラ猫は野性的な血を多く残しているといえます。

キジトラを含め「縞模様のある猫はほかの猫への攻撃性が高い」というビッグデータもあります。茶トラ猫も好戦的です。

三毛やサビにも茶トラが入っています。三毛猫は基本的にメスですがサビも同じ。茶トラと黒を同時に発現できるのは基本メスだけです。

さて、縞模様のある猫はほかの猫への攻撃性が高いと述べました。茶トラを持つ三毛やサビもその傾向があるようで、「人との日常的な触れ合いにおける攻撃性が高い」というデータがあります。

また、哺乳類のメスは基本ツンデレです。なぜならメスはオスを選ぶ立場だから。

オスはいろんなメスにすり寄る習性があるので甘えん坊が多く、メスはシビアにオスを判定します。三毛やサビがツンデレというのはメスだからというのも大きいでしょう。

白のブチ模様は穏やか

次に、白黒など「白＋もう1色の猫」はどうでしょう。

これは「知らない人へも攻撃することが少ない」、穏やかな気質の猫が多いという調査結果があります。

もともと白のブチ模様ができるのは、人に飼い慣らされた動物の特徴です。

白黒ブチ模様のホルスタイン牛も、祖先は全身茶色です。

オオカミを飼い慣らして生まれた犬にも、白黒ブチ模様を含めいろいろな毛柄ができました。飼い慣らしやすい穏やかな気質の個体を選んで繁殖していった結果、白ブチ模様が現れるという法則があります。

白猫は臆病、難聴な子も

全身真っ白の白猫は、臆病な子が多いかもしれません。というのも全身を白くする遺伝子は内耳の形成に影響を及ぼし、難聴にすることがあるからです。

音が聴こえにくい、もしくは全く聴こえない猫が臆病になるのは当然のこと。音で異変を感知できないからです。

ちなみに白猫にはオッドアイ（片目が青、片目が黄）の猫もいますが、この場合、よりメラニンの少ない青い目の側の耳が難聴になることが多いようです。

このように1つの遺伝子が毛色だけでなく他の部分にも影響することがあるので、毛色と性格の関連性が研究されています。

黒猫は意外とフレンドリー

最後は黒猫。

黒猫は友好性も群居性も高い（猫密度が高い地域での暮らしになじみやすい）というデータがあります。黒猫はミステリアスなイメージがありますが、意外とフレンドリーなんですね。

実は世界中の黒猫はある1匹から始まったのでは、という説があります。

2003年に発表された研究で、世界中から集めた黒猫57匹のDNAを調べたところ、全員がDNAの同じ場所で変異を起こしていたのです。他の部分の変異でも全身が黒くなるのに、全員同じなのは共通の祖先がいることを示唆します。

クロヒョウやクロジャガーなど猫以外の動物にも全身が黒くなる変異は起きていますが、DNAには黒猫ほどの一致はありません。

その祖先の黒猫がフレンドリーな性格だったとしたら、黒い毛色といっしょにフレンドリーな性格も引き継いでいるのかもしれませんね。