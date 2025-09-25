¥°¥é¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¡Ö°î¤ì¤Æ¤ë¡×¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ç¤Ã¤«¡×¡Ö°µ´¬Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥×¡¼¥ë»£±Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
À²Å·¤Î²¼¡¢¾å²¼¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤â±óÊý¤«¤é¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÂô»³µï¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¥Á¥§¥¤âÂô»³ÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ1Æü¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡¡Íè¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Á¥§¥¤´¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Á¥§¥¤Î¤´ÅþÃå³Ú¤·¤ß¤Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»£¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¼Ì¿¿¥®¥¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö°µ´¬Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Á´¿È»Ñ¡×¡Ö¿åÃå¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¡×¡Ö¤Ç¤Ã¤«¡×¡Ö°î¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»°ÅÄ¤Ï´ôÉì¡¦Í¬ÈåÀîÄ®½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤ÆÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÈë½ñ¸¡Äê¤äÊíµ¸¡Äê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌ¾½ê¤òË¬¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£