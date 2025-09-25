クアルコムは、スマートフォン向けの最新チップセット（SoC）「Snapdragon 8 Elite Gen 5モバイルプラットフォーム」を発表した。Honor、iQOO、Nubia、OnePlus、OPPO、POCO、realme、Redmi、RedMagic、ROG、サムスン（Galaxy）、ソニー、vivo、シャオミ、ZTEから搭載製品が登場する。

「Snapdragon 8 Elite Gen 5」は、世界最速をうたうスマートフォン向けCPU「第3世代Qualcomm Oryon CPU」を搭載する。

また、ユーザーに代わって学習・適応する「エージェントAI」アシスタントを実現できる。

「エージェントAI」では、「モバイルデバイスのインテリジェンスとレスポンス性を大幅に向上させる」という価値の提供を目指す。

第3世代Qualcomm Oryon CPUは処理能力向上＆電力削減

「Snapdragon 8 Elite Gen 5」は、カスタム設計された第3世代Qualcomm Oryon CPUを核とし、最大4.6GHzで動作する。前世代の「Snapdragon 8 Elite」と比較してパフォーマンス（処理能力）を20％向上。CPU単体で最大35％の電力効率向上、SoC全体で最大16％の電力の節約を実現する。

最大4.6GHzで駆動するプライマリーコア×2、最大3.62GHz駆動のパフォーマンスコア×6で構成される。

ハードウェア行列加速や超低遅延の大容量キャッシュとの組み合わせにより、マルチタスク、ゲーミングなどでキビキビした動作を実現するという。

受動的→積極的なエージェントAIへ

Snapdragon 8 Elite Gen 5は、受動的なアシスタントから、ユーザーに代わって学習し、適応し、どうふるまうか決めていく「エージェントAI」を促進する。

そこで期待されるのは、AI機能を処理する「Hexagon NPU」だ。前世代より37％高速化するほか、バッテリーを消耗することなく、デバイス上で最新の大規模言語モデル（LLM）を実行するAIアクセラレーターを備える。

「Qualcomm Sensing Hub」には、Qualcomm Personal Scribeと名付けられた新機能が搭載される。強化された継続的なオンデバイス学習を通じて、ユーザーのルーティンや会話に基づいたAIエージェントを実装できるという。

グラフィック面の性能アップ

グラフィックス面では、次世代の「Qualcomm Adreno GPU」は最大1.2GHzで駆動。全体で23％、性能を向上させた。また、消費電力を20％削減する。

Unreal Engine 5の完全サポートがうたわれており、クアルコムでは「モバイルデバイスで初めてコンソール品質のビジュアルと没入型ゲームプレイを実現する」とアピールする。

カメラ機能

映像処理エンジン「Qualcomm Spectra ISP」は、AI処理を担うプロセッサ「Hexagon NPU」と連携し、コンピュテーショナルフォトグラフィーを実現する。

20bitパイプラインをサポートし、ダイナミックレンジは4倍に拡大されている。

プロフェッショナルグレードのAdvanced Professional Video（APV）コーデックによる映像制作をサポートする。APVは、ポストプロダクションにおいてハイライトやシャドウの調整、正確なカラーグレーディングなどがサポートされ、映像クリエイターにとって自由度の高い映像制作をもたらす。

ArcSoftの「Dragon Fusion」により、AIトーンマッピングを活用し、写真と同レベルのディティールで映像を記録できる。

通信性能

「Snapdragon 8 Elite Gen 5」の通信面では、「Qualcomm X85 5G Modem-RFシステム」が統合されている。

ダウンロードは最大12.5Gbps、アップロードは最大3.7Gbpsになるとうたう。Wi-Fi 7対応の「FastConnect 7900」も搭載する。ゲーミングにおける遅延を最大50％低下させ、最大40％の電力節約を実現するという。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 主要スペック 特徴 詳細 プロセス技術 3nmプロセス CPU Qualcomm Oryon CPU（第3世代） CPU クロック速度 最大 4.6GHz CPU 性能向上 前世代比 20％向上 CPU 電力効率向上 SoC全体で最大 16％の電力節約 / CPU単体で最大 35％の電力効率 NPU（AI エンジン） Qualcomm Hexagon NPU NPU 性能向上 前世代比 37％高速 GPU 次世代 Qualcomm Adreno GPU GPU 性能向上 23％の全体性能向上 / 20％の電力削減 モデム Qualcomm X85 5G Modem-RF System（5G Advanced 対応） 5G ダウンリンク速度：最大 12.5 Gbps 5G アップリンク速度：最大 3.7 Gbps Wi-Fi / 接続性 Qualcomm FastConnect 7900 / Wi-Fi 7 Wi-Fi ピーク速度 5.8Gbps Wi-Fi 節電効果 最大 40％の電力節約 カメラ ISP トリプル 20ビット AI-ISPs（Qualcomm Spectra ISP） ビデオ機能 Advanced Professional Video（APV） コーデックサポート（世界初） 最大静止画解像度 最大 320メガピクセル ディスプレイサポート オンデバイス 4K+ @ 120Hz または QHD+ @ 240Hz 充電 Qualcomm Quick Charge 5 Technology メモリサポート LPDDR5X（最大 5300MHz、最大 24GB）