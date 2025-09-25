

ポテトチップスに発がん性物質が含まれていると聞いたら、あなたはどうしますか--？（写真：polkadot／PIXTA）

【自宅でできる！】「発がん性物質」を減らす３つの工夫と、「食品添加物の神様」安部司氏が考案した"無添加ヘルシー"「安部おやつ」の人気メニュー

70万部超えの大ベストセラー『食品の裏側――みんな大好きな食品添加物』の著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともに『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』を上梓した。

砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の間食・おやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発したものだ。

プロの料理人も注目する今年度の「第12回料理レシピ本大賞」で、『食品の裏側』が料理部門の、『安部おやつ』がお菓子部門の、それぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。

本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「ポテトチップスの安全性」について語る。

ポテトチップスに「発がん性物質」が入っている!?





ポテトチップスといえば、日本のみならず世界中で愛好されているスナックです。

定番のおやつとして酒のつまみとして頻繁にポテトチップスを食べる人も多いと思います。友達の集まりや飲み会、パーティーなどにも欠かせない存在といえるでしょう。

もちろん、子どもにも大人気です。

しかし、そのポテトチップスに「発がん性物質」が含まれているリスクがあると聞いたら、あなたはどうしますか――？

もちろんこの記事はみなさんを脅かしたり、あおったりすることを目的としているのではありません。

「知識」があれば「対策」を考えることもできます。

みなさんで一緒に考えていきましょう。

ポテトチップスに含まれる可能性のある「発がん性物質」、それはズバリ「アクリルアミド（Acrylamide）」です。

「アクリルアミド」って何？

「アクリルアミド」は、水溶性の有機化合物で、水処理剤や紙製造、接着剤など古くから工業用に利用されてきた物質です。当時から人の健康に有害な影響を与えることは知られていました。

ところが、この「アクリルアミド」が「食品中（高温調理された炭水化物）」にも発生することがわかったのです。

スウェーデン食品庁とストックホルム大学が、揚げたり、焼いたりした馬鈴薯加工品や穀類加工品にアクリルアミドが高濃度に含まれる可能性があることを、2002年に世界で初めて発表しました。

それ以前から「アクリルアミド」の発がん性については取りざたされていました。

動物実験において「アクリルアミド」の摂取量が多ければ多いほど、発がん性が上がることが報告されています。人に対しても同様に遺伝子を傷つけて発がん性があることが疑われます。

実際、国際がん研究機関（IARC）は、「アクリルアミド」を「ヒトに対しておそらく発がん性がある物質（グループ2A）」に分類しています。

このほか、「アクリルアミド」は人に対して中枢神経および末梢神経に障害（筋力低下、感覚異常、知覚麻痺、歩行異常等）を引き起こすことも確認されています。

日常生活での「摂取源」と「対策」は？

「アクリルアミド」は、炭水化物を多く含む食品を120度以上の温度で加熱調理した場合に発生しやすくなります。揚げ物、スナック菓子、焼き菓子類など糖類を原料として揚げたもの、焼いたものに多く含まれます。

農林水産省のホームページによれば、「アクリルアミド」を多く含む食品は、ポテトスナック、かりんとう、あられ・おかき、クロワッサン・デニッシュ類など。コーヒーやほうじ茶（茶葉）にも含まれています。

ちなみにポテトスナックとはポテトチップスを含む菓子類のことです。

この「アクリルアミド」を含む食品の中でも際立って高いのが、ポテトチップスなのです。

農林水産省のホームページによれば、ポテトスナックの「アクリルアミド」濃度は最大値3.6mg／kgと、ほかの食品を大きく引き離しています。

同じジャガイモを揚げる料理である「フライドポテト」はどうかというと、最大値が1.4mg／kgとなっています。ほかの食品と比べて高めの数値ではあるけれど、ポテトスナックほどではありません。

これは調理の時間と油の温度の問題です。ポテトチップスは低温の油でゆっくり水分を飛ばしながら長時間揚げる必要があります。

フライドポテトの方はそこまで水分を飛ばす必要がないから、揚げる時間が短くて済みます。だから「アクリルアミド」の発生する確率はポテトチップスほどではないわけです。

国やメーカーは対策しているか？

この発がん性が疑われる「アクリルアミド」に対して、国やメーカーは野放しにしているのかというとそうではありません。高い問題意識をもって臨んでいます。





農林水産省は食品中の「アクリルアミド」を低減するための指針を策定し、「アクリルアミド」の低減を推奨しています。

メーカーももちろん「アクリルアミド」低減に対する取り組みを行っています。

品種の選定、全処理工程の工夫、加熱温度・時間の最適化など、「アクリルアミド」を低減するためにさまざまな方法が試みられています。

その結果として、平成29〜30年度の調査では、平成18〜19年の調査に比べて市販品のポテトスナックの「アクリルアミド」の平均値は5割程度に減少しているといいます。

またポテトチップスの代表的メーカーであるカルビーや湖池屋は「アクリルアミド」についての取り組みについてホームページで公表しています。

では、結論としてポテトチップスは食べていいのでしょうか？

もちろん食べても大丈夫です。ただし、下記のことは意識してください。

「アクリルアミド」は自然に生成される物質である以上、ゼロにはできません。過度に恐れる必要はありませんが、「発がん性」の懸念がある以上、できる範囲で摂取量を減らす工夫をしたほうがいいと私は考えます。

少なくとも毎日食べるとか爆食するといったような食べ方は避けましょう。とくにお子さんが常食するのは私は避けたほうがいいと思っています。

「家庭でできる工夫」もあるが…そもそも本当に必要？

「アクリルアミド」は家庭で糖質を含んだ食材を調理する際にも発生します。



自宅でできる3つの工夫！ 調理するとき「アクリルアミド」の発生を減らせる方法

「揚げ物の温度を控えめにする（120〜160℃程度）」「パン、トースト、焼き菓子は、焼き色を薄めに仕上げる」「炒め物は、短時間で調理する」などの工夫で「アクリルアミド」の発生を減らすことができます。

ただ、そうやってさまざまな工夫をこらして「アクリルアミド」の発生を減らすのもいいのですが、私からすれば「安心して食べられるおやつは、他にもいろいろありますよ」ということを、ぜひ知ってほしいと思います。

私が長年かけて「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに考案・出版した『安部おやつ』では112のおやつを紹介していますが、揚げ物や長時間の高温調理をするレシピは少なく、ヘルシー志向なものを最大限、選びました。



安部司氏が「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに考案した「安部おやつ」の人気メニューのひとつ「新食感！ お麩ラスク」（写真：『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』より）

「新食感！ お麩ラスク」など、スナック代わりになるレシピから、「ほんとに濃厚！ 米クドチーズケーキ」「大人の珈琲小豆ゼリー」など子どもも大人も喜ぶおやつをたくさん紹介しています。



安部司氏が「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに考案した「安部おやつ」の人気メニューのひとつ「ほんとに濃厚！ 米クドチーズケーキ」（写真：『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』より）



安部司氏が「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに考案した「安部おやつ」の人気メニューのひとつ「大人の珈琲小豆ゼリー」（写真：『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』より）

「手軽だから」と安易にポテトチップスばかりを子どもに食べさせるのではなく、ご自身はもちろん、お子さんやご家族も、「安全なおやつ」で小腹を満たしてほしい、と「食の安全の専門家」として強く願っています。

（安部 司 ： 『食品の裏側』著者、一般社団法人 加工食品診断士協会 代表理事）