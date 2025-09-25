札幌市清田区の羊ケ丘通りを時速１８３キロで走行したとして、札幌市内に住む男が逮捕されました。



道内の可搬式オービスによる検挙としては過去最高速だったということです。



こちらはイタリア製の高級車。



この高級車を運転していた男が、札幌市内の幹線道路を猛スピードで走行したとして逮捕されました。



（記者）「車通りが非常に多い羊ケ丘通を時速１８３キロで走り、札幌方向に行きました」





逮捕されたのは札幌市内に住む会社員の５０歳の男です。男は９月８日午後８時半ごろ、札幌市清田区清田４条４丁目の羊ケ丘通で、乗用車を法定速度を１２３キロ上回る時速１８３キロで走行した疑いです。時速１８０キロはどれぐらいのスピードなのか、法定速度６０キロで走っている映像を３倍速で再生してみると…周りの風景があっという間に変わっていきました。時速１８０キロで走行したときは、停止するまで２００メートルもかかるといいます。実際にこの道を車で走行してみると…（記者）「すごいスピードで追い抜いていきました。３車線あるので間を縫ってスピードを出しやすい部分もあるのかもしれない」信号の数が少なく、スピードを出しやすい道だということがわかります。（付近の住民）「たいていスピードを出している。バス停もないからスピードを出したくなるのでは」イタリア製の高級車を運転していた男。猛スピードを出していた理由はー「翌日に室蘭に釣りに行くので早く家に帰って寝たかった」道警によりますと、今回の速度違反は道内の可搬式オービスによる検挙としては過去最高速ということです。