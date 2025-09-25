¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¡¢£Æ£ÁÀ©ÅÙÆ³Æþ¸å¤Ïµ¼ÔÀÊ¤Î²£¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¡ÄÄ®ÅÄ¹ÔÉ§¤µ¤ó»àµî¡¡¸µÃ´Åöµ¼Ô¤¬Åé¤à
¡¡¹ñÅ´¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¡¢£²·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿Ä®ÅÄ¹ÔÉ§¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££¹£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡µð¿ÍÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ä£²·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡£¤¤¤ÄÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤³¤È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À£¹£²Ç¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¡¢ÊÔÀ®Ã´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹£³Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£Æ£ÁÀ©ÅÙ¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ä°ÜÀÒ´õË¾¤òÄ´ºº¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¡£Áª¼ê¤¬´ÊÃ±¤Ë°Õ»×É½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤Èµ¼ÔÀÊ¤Î²£¤Ë¤¤¤Ä¤âºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¿¤«¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£²È¤¬¶á½ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼òÀÊ¤Ë¤â¤è¤¯Í¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå£Ï£Â²ñ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤â¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤¬£²£±ºÐ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£´Ç¯Á°¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬¤ª¤â¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¼¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÅòÀõ¡¡²ÂÅµ¡Ë