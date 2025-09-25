Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２４日、アウェー・水戸戦（２８日）に向けて、静岡県焼津市内の専用グラウンドで公開練習を行った。

前節（２０日）は同じ県内クラブのジュビロ磐田から初勝利を挙げた。須藤大輔監督は「戦う姿勢がよかった。やってきたことを、勇気を持ってやり切れた」と合格点。同時に「こういう試合を、どんな相手でもやらないと」と、リーグ首位に立つ水戸との対戦を見据えた。

注目は３バックの中央を務める楠本卓海だ。東京国際大からＪ２山口入りし、２２年から水戸で３年間プレー。２３年には主将も務めた。昨年まで在籍した古巣を相手に「力を入れ過ぎず、いつも通りにやることをやる」と平常心を強調しつつ「楽しみです」と不敵な笑みも。水戸を離れる際に、親しくしていたサポーターと「対戦するときは、あおってほしい。パワーが出るから」と約束したという。「ゴールを決めたら相手のスタンドまで走って行くかも。セットプレーで決めたい」と静かな闘志をのぞかせた。

磐田戦で気合の入ったプレーと大声で仲間を盛り上げた、主将のＤＦ中川創が累積警告で水戸戦は出場停止。最終ラインのリーダーとして、強いキャプテンシーも求められる。「ジュビロ戦以上のものを出さないといけない。気を引き締めて戦いたい」。現在１３位ながら、プレーオフ圏内の６位まで勝ち点差は１２。まだまだチャンスはある。首位を倒して、Ｊ１昇格争いに参戦する。（里見 祐司）