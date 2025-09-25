パリーニャが豪快“バイシクル弾”！ トッテナム、3発快勝でカラバオ杯3回戦を突破
カラバオ・カップ3回戦が24日に行われ、トッテナム・ホットスパーとドンカスター・ローヴァーズ（3部）が対戦した。
チャンピオンズリーグ（CL）への出場のため、3回戦からカラバオ・カップに登場するトッテナム。ここまで5試合を消化したプレミアリーグでは3勝1分1敗を記録しており、新指揮官であるトーマス・フランク監督の下で順調なスタートを切っている。4回戦進出をかけてドンカスター・ローヴァーズと激突する一戦に、シャビ・シモンズらが先発に起用された一方、全体練習に復帰したばかりの高井幸大はメンバー外となった。
試合は14分にトッテナムがスコアを動かす。左サイドでのコーナーキックからシャビ・シモンズがインスイングのクロスを送り、ゴール前に向かったボールをGKがパンチング。しかし、こぼれ球が後方に逸れると、相手選手が頭で返したクリアにジョアン・パリーニャがオーバーヘッドで合わせる。シュートはネットに吸い込まれ、トッテナムが先制した。
さらに3分後、敵陣左サイドでパスを受けたウィルソン・オドベールがマーカーを縦に突破。左足で入れたクロスがドンカスター・ローヴァーズのオウンゴールを誘発し、ホームチームがリードを2点に広げる。以降もトッテナムが猛攻を仕掛け、前半だけで14本のシュートを記録しながらハーフタイムに突入した。
後半は一進一退の攻防が続いたが、アディショナルタイムにトッテナムのカウンターが炸裂。ルーカス・ベリヴァルのスルーパスにブレナン・ジョンソンが抜け出し、GKとの1対1を制してダメ押し弾をゲットする。結局、そのまま試合は3−0で終了し、勝利したトッテナムが3回戦を突破した。4回戦は来月27日の週に開催される。
【スコア】
トッテナム・ホットスパー 3−0 ドンカスター・ローヴァーズ
【得点者】
1−0 14分 ジョアン・パリーニャ（トッテナム・ホットスパー）
2−0 17分 オウンゴール（トッテナム・ホットスパー）
3−0 90＋4分 ブレナン・ジョンソン（トッテナム・ホットスパー）
チャンピオンズリーグ（CL）への出場のため、3回戦からカラバオ・カップに登場するトッテナム。ここまで5試合を消化したプレミアリーグでは3勝1分1敗を記録しており、新指揮官であるトーマス・フランク監督の下で順調なスタートを切っている。4回戦進出をかけてドンカスター・ローヴァーズと激突する一戦に、シャビ・シモンズらが先発に起用された一方、全体練習に復帰したばかりの高井幸大はメンバー外となった。
さらに3分後、敵陣左サイドでパスを受けたウィルソン・オドベールがマーカーを縦に突破。左足で入れたクロスがドンカスター・ローヴァーズのオウンゴールを誘発し、ホームチームがリードを2点に広げる。以降もトッテナムが猛攻を仕掛け、前半だけで14本のシュートを記録しながらハーフタイムに突入した。
後半は一進一退の攻防が続いたが、アディショナルタイムにトッテナムのカウンターが炸裂。ルーカス・ベリヴァルのスルーパスにブレナン・ジョンソンが抜け出し、GKとの1対1を制してダメ押し弾をゲットする。結局、そのまま試合は3−0で終了し、勝利したトッテナムが3回戦を突破した。4回戦は来月27日の週に開催される。
【スコア】
トッテナム・ホットスパー 3−0 ドンカスター・ローヴァーズ
【得点者】
1−0 14分 ジョアン・パリーニャ（トッテナム・ホットスパー）
2−0 17分 オウンゴール（トッテナム・ホットスパー）
3−0 90＋4分 ブレナン・ジョンソン（トッテナム・ホットスパー）