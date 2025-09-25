マンC、3部クラブに快勝でカラバオ杯4回戦進出！ フォーデン＆サヴィーニョ弾で貫禄の白星
カラバオ・カップ3回戦が24日に行われ、ハダースフィールド（3部）とマンチェスター・シティが対戦した。
チャンピオンズリーグ（CL）への出場のため、3回戦からカラバオ・カップに登場するマンチェスター・シティ。ここまで5試合を消化したプレミアリーグでは2勝1分2敗と低調なスタートを切っており、直近のアーセナル戦は土壇場の被弾で痛恨のドローとなった。公式戦2試合ぶりの勝利を狙う一戦は、3部を戦うハダースフィールドと激突。先発にはフィル・フォーデンやサヴィーニョが起用された。
試合は18分にマンチェスター・シティがスコアを動かす。ポゼッションでハダースフィールドを押し込みつつ、敵陣中央でボールを持ったマテウス・ヌネスがフォーデンに短くパス。反転からディバイン・ムカサとのワンツーを選択すると、ペナルティエリア手前で思い切りよく左足を振り抜く。グラウンダーのシュートはゴール右下に吸い込まれ、マンチェスター・シティが先制した。
以降はハダースフィールドも複数のチャンスを作ったが、74分にアウェイチームが大きな追加点を挙げる。マテウス・ヌネスのシュートが相手に当たり、ボックス手前で連続した空中戦が発生。ムカサがボールを収めてフォーデンへとバックパスを繋ぎ、複数のマーカーを引きつけながら左脇のサヴィーニョに展開する。角度の小さい位置から豪快にニア上を射抜き、マンチェスター・シティがリードを広げた。
結局、そのまま試合は2−0で終了し、マンチェスター・シティが勝利を収めた。4回戦は来月27日の週に開催される。
【スコア】
ハダースフィールド 0−2 マンチェスター・シティ
【得点者】
0−1 18分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
0−2 74分 サヴィーニョ（マンチェスター・シティ）
