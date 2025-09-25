【MLB】ダイヤモンドバックス5ー4ドジャース（9月23日・日本時間24日／アリゾナ）

【映像】大谷、エグい内角球→バットを破壊

9月23日（日本時間9月24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、力強い内角球で相手打者のバットを折った場面が話題となっている。

1回裏ダイヤモンドバックスの攻撃、この回先頭で打席に入った1番のヘラルド・ペルドモに対して大谷は、初球、内角高めへと投じた157km/hの直球で見逃しを誘ってカウント0-1とすると、続く2球目、初球とほぼ同じコースに、151km/hのカットボールを投じることに。これをペルドモはヘルメットを飛ばしながら豪快に打ちにいくも、思っていたよりも内を突かれた形だったのかバットが折れ、右方向への力のないライナー性の打球に。これをライトのテオスカー・ヘルナンデスが前進しながらシングルハンドキャッチし、1死。大谷の球の力を感じさせる立ち上がりとなった。こうした大谷の“バット折り”投球にファンからは「エグいな」「そりゃ折れる」「大谷クラスになると狙って相手のバットを折りにいけそうｗ」「完全体やん」「こんな球打てん」といった様々な反響が巻き起こることに。

ペルドモといえば、今季、これまでよりも主にパワー面での成長が感じられ、昨季の3本塁打から一気に数を伸ばし、今季は19本塁打を放つなど、打撃面での成長著しい若手として注目を集める存在。しかしそんな“活きのいい若手”でも、パワーで捻じ伏せる大谷の投球には、しばらく苦戦を余儀なくされそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）