国鉄（現ヤクルト）で本塁打王を獲得し、巨人ではコーチ、２軍監督などを歴任した町田行彦さんが、胆管がんのため都内の自宅で亡くなっていたことが２２日、分かった。９１歳だった。

長野北高（現・県長野高）から５２年に国鉄に入団。右の強打の外野手として２年目から４番にも座った。４年目の５５年に３１本塁打でタイトルを獲得。２１歳での本塁打王はセ・リーグ最年少記録で、２０２１年にヤクルト・村上宗隆がこの記録に並んだ。

６５年に巨人に移籍し同年限りで現役を引退。引退後は指導者として活躍。６７年から巨人の２軍打撃、１軍の外野守備走塁コーチを経て、９０〜９１年は２軍監督を務めるなど、川上哲治、長嶋茂雄、藤田元司、王貞治と２２年間にわたって４人の監督に仕えた。

葬儀・告別式は２７日、東京都杉並区梅里１の２の２７、堀ノ内斎場で。喪主は次男・光宏さん。

◆町田 行彦（まちだ・ゆきひこ）１９３４年３月１８日、長野県生まれ。長野北高時代は内野手も５２年に国鉄（現ヤクルト）に入団後は外野手に。１７７センチ、７３キロ。右投右打。