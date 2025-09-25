ついに最終週を迎えているNHK連続テレビ小説『あんぱん』。激動の時代の中、さまざまな経験をしたのぶ（今田美桜）は、嵩（北村匠海）と結ばれて以降はとにかく彼を陰に陽に支え、その活躍を信じ続けた。そしてアンパンマンが生まれ、日本中の子どもたちの人気者になろうとしている。

のぶがどんな時も嵩を支えていたように、のぶも周囲の人に支えられていた。本稿ではのぶとともに生きてきた印象的な女性たちに注目していきたい。

●河合優実は登場しただけで場の空気感を変えた

「お姉ちゃんの夢は、うちの夢や」

教師になるという夢を抱いたのぶに、そう声をかけてくれたのが妹の蘭子（河合優実）。成績はのぶより蘭子の方が良かったようだが、高等女学校へは進学せず郵便局に勤め、家事を手伝って家族を支えた。

蘭子といえば、「ロマンス」という言葉が似合う恋物語からも目が離せなかった。まずは、祖父の釜次（吉田鋼太郎）の弟子として働いていた石工の豪（細田佳央太）との甘酸っぱい恋。口下手同士のふたりは、あまり言葉を交わさずとも互いに思い合っていることが伝わってきた。だからこそ思いが通じあった瞬間は祝福の気持ちでいっぱいになったが、ふたりのその後の生活を奪ってしまった戦争がいかに残酷なものであるかを痛感した展開だった。そして、豪への思いを抱えながら惹かれる気持ちを抑えることができなかった八木（妻夫木聡）との大人の恋。雨の中、一つの傘の中で見つめ合い、やはり言葉に出さずとも気持ちを確かめ合っているであろうふたりを捉えた場面は、映画のワンシーンのようで美しかった。

蘭子を演じた河合優実は、『不適切にもほどがある！』（2024年／TBS系）で主人公・小川市郎（阿部サダヲ）の娘・純子役でその名を世に知らしめ、その年、劇場アニメ『ルックバック』で主演声優、山中瑶子監督作『ナミビアの砂漠』で主演を務め、『あんのこと』では、第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。本作は満を持しての朝ドラ初出演となった。画面に登場すればがらりと空気感を変えてしまうその演技に魅了された人は多かったのではないだろうか。同世代の俳優の中だけでなく、ベテランと“演技合戦”をしても独特な存在感が際立っていた河合は、今後の活躍に注目したい役者の一人である。

●原菜乃華は朝ドラヒロインさながらの愛されっ子

愛されキャラのメイコ（原菜乃華）は、のぶに対する千尋（中沢元紀）の気持ちにただ一人気がつくという聡いところを見せたり、のぶが最初の結婚をするときに、嵩にそれを伝えるという行動力を見せたりしていたが、それらはのぶに幸せになってほしいという思いが高まってのこと。とても姉思いの妹なのである。

ふわふわしてそうに見えてメイコは実は何事にも一途な性格。嵩の親友である健太郎（高橋文哉）と出会い、嵩とのぶの「仲直り作戦」として海辺で「椰子の実」を一緒に歌ったメイコは、健太郎に「メイコちゃんの歌声はすてきやねえ。心がきれいに洗われるばい」と言われ、一目惚れ。健太郎が戦争に出征したことで、会えなくなるが彼が生きていることがわかると高知でも、さらに遠く離れた東京でも接点を持ち迷惑にならない程度にアプローチする。鈍い健太郎はなかなか気がつかなかったが、のぶたちのサポートもあり、メイコは見事初恋を実らせた。健太郎とメイコ夫婦は、その後ものぶと嵩を巻き込みつつ、仲良く暮らしている様子はとても微笑ましい。

ヒロインさながらの天真爛漫さを見せた原菜乃華も、本作が朝ドラ初出演。朝ドラ放送中に主演映画『見える子ちゃん』と、篠塚葵役で出演した映画『ババンババンバンバンパイア』が公開され、7月クールの連続ドラマ『ちはやふる―めぐりー』（日本テレビ系）では、かるたに青春を捧げる女子高生を演じた。まさに“出演ラッシュ”といえるこの状況は、原の注目度の高さを物語るものとなっている。9月30日に放送される『あんぱん』特別編『メイコの初舞台』で主演も務めることが発表されている。

●江口のりこ×松嶋菜々子×戸田菜穂、三者三様の母の愛

そして忘れてはならないのが、のぶの母の羽多子（江口のりこ）と嵩の母、登美子（松嶋菜々子）と千代子（戸田菜穂）だ。

羽多子は、夫の結太郎（加瀬亮）が急死してしまうという困難に見舞われるも取り乱さず、気丈かつ明るく振る舞う。朝田家では嫁として控えめでありながら娘たちに好きなこと、やりたいことが見つかればその道に進めるように応援し支えている。そのため、『あんぱん』では、教師になりたいと釜次に宣言するも反対されてしまったのぶに賛同する場面や蘭子と豪が最後の夜にともに過ごせるように着替えを持たせるなど、思わず「羽多子さん、グッジョブ！」と言ってしまうような場面が端々に見られた。いつも後ろから見守り、大きな愛で包んでくれる羽多子の存在があったからこそ、のぶは何事にも果敢に挑戦することができたのではないだろうか。

幼少期からのぶと嵩の人生をかき回すような存在だった登美子は、自分がどう思うか、どうしたいかを軸に行動できる人だったということもできるが、現代以上に「女性とはこうあるべき」という考えが広まっていたのぶたちの時代の中ではかなり異質だった。幼少期から青年期にかけてののぶと嵩は、予想と異なる受け答えをしてくる登美子に傷つき、辟易していたようだが、大人になるにつれ、登美子の“扱い方”も手慣れてくるように。「アンパンマン」の絵本ができ、手に取った登美子は「全くダメね！」とダメなところをつらつらと語るなどいつまでも“そのまま”だったが、晩年は逆にそれがチャーミングさにも繋がっていた。

千代子は嵩の育ての母で、嵩の人格は寛（竹野内豊）と千代子夫妻によって形作られたと言っても過言ではないだろう。養子である嵩と千尋を心から愛した千代子は、好きなときに表れ、息子たちの将来に意見していく登美子とぶつかることもあった。突然、登美子が柳井家に出戻ってきたため、「いつまで、いらっしゃるがですか？」と静かに火花を散らしあった千代子 vs 登美子の茶室での戦いは忘れることができない。

特に登美子を中心にギクシャクすることもあった3人だが、のぶと嵩が中目黒の長屋に引っ越したときは久しぶりに集いあい、仲の良い様子を見せていた。第127話では、羽多子を中央に、左に千代子、右に登美子が並ぶ白黒写真を見つめながら、メイコが「向こうで、お母ちゃんと3人仲良くしゆうろうか」と発言したことで3人が鬼籍に入ったことが知らされた。きっとわいわいしながらのぶと嵩を見守ってくれている事だろう。

のぶや嵩だけではなく、蘭子やメイコを含めた登場人物たち、それぞれの物語のラストを私たちもあたたかく見つめていきたい。

（文＝久保田ひかる）