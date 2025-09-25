ソシエダvsマジョルカ スタメン発表
[9.24 ラ・リーガ第6節](アノエタ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
MF 36 A. Lebarbier
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 15 ウマル・サディク
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
[マジョルカ]
先発
GK 1 レオ・ロマン
DF 3 トニ・ラト
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
DF 27 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 6 アントニオ・サンチェス
MF 20 パブロ・トーレ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 18 マテオ・ジョセフ
控え
GK 13 ルーカス・バリストロム
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 34 Javier Olaizola
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります