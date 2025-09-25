[9.24 ラ・リーガ第6節](アノエタ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 14 久保建英

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

MF 36 A. Lebarbier

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

FW 15 ウマル・サディク

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

[マジョルカ]

先発

GK 1 レオ・ロマン

DF 3 トニ・ラト

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

DF 27 ダビド・ロペス

MF 5 オマール・マスカレル

MF 6 アントニオ・サンチェス

MF 20 パブロ・トーレ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 18 マテオ・ジョセフ

控え

GK 13 ルーカス・バリストロム

GK 25 イバン・クエジャル

DF 2 マテウ・モレイ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 34 Javier Olaizola

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 11 浅野拓磨

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 30 マルク・ドメネク

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります