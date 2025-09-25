◇パ・リーグ ロッテ5―0西武（2025年9月24日 ZOZOマリン）

高卒2年目右腕が、快投でプロ初完封勝利を飾った。23年ドラフト3位のロッテ・木村が、9回3安打7奪三振で3勝目。「投げていて感覚が良かった。自分の中で思い描いた通りの投球ができた」と胸を張った。

最速152キロの直球も、スプリットなどの変化球も制球は抜群だった。7回1死まで完全投球。滝沢に中前打を許し、22年に史上最年少の20歳5カ月で完全試合を達成した佐々木朗希（現ドジャース）を抜く、20歳3カ月の快挙は逃したが「ショックというより、もう一回スイッチが入った感じ。それが良かったかな」と6回2/3が最長だった20歳が、123球で9回を投げ切った。

球団の高卒2年目の完封は09年の唐川以来16年ぶり。今季136試合目のチーム初完投初完封勝利で、10年6月以来15年ぶり5度目の3戦連続零封勝ちの球団タイ記録に貢献した。今季最終登板での快投。「自分の中で本当にプラスな1年間だった。無駄にすることなく来年につなげたい」。最下位のチームに光が差し込んだ。（大内 辰祐）