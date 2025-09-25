円熟の6歳、トウシンマカオが悲願成就に向け着実に一段上げた。阪神遠征のセントウルS3着から中2週。鞍上の横山武に派手なアクションはない。坂路でゴール前で軽く仕掛けて、4F51秒8。ビービーエフォート（3歳2勝クラス）に内から機敏に並びかけ、楽に併入した。フィニッシュの後は体が完全に前に出ていた。

横山武は「僕が騎乗して坂路で乗るのは初めてだけど、当該週ということでしまいはサラッと。折り合いは比較的落ち着いていましたし、時計自体もよく動いてくれたと思います」と好感触を伝えた。

横山武を背に昨春オーシャンSを勝ち、今春の京王杯スプリングCはレコードV。「（今年の）春に言った時と同じでG1級の馬だと思います。G1ですからかなり強いメンバーが集まりますし、甘くはないですけど、いい結果を出せるように頑張ります」と頂点だけを見据えている。

G1挑戦は8度目。首差惜敗の昨秋スプリンターズ（2着）が最も頂上に近い銀メダルだった。高柳瑞師は「春はだいぶ馬体重が増えましたが、秋になって少し締まった。前走も自分の競馬はできていた。昨年のこのレースも負けはしたが、いい競馬はできていた。何とか勝ちたいと思う」と鞍上と同じ思いを口にした。