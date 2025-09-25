２２日にプロ宣言したばかりの加藤金次郎＝フリー＝が、２５日開幕の国内男子ツアー、パナソニック・オープン（大阪府堺市・泉ケ丘ＣＣ）で、１５歳１４２日での史上最年少プロデビューを果たす。これまでのツアー年少記録は１５歳３００日のＪ・ジェーンワタナノンド（タイ、１１年アジアパシフィックオープン）だった。

２４日、取材に応じた加藤は「ゴルフはお金のかかるスポーツなので、これまで支援してくれた両親に恩返ししたい」と決断の理由を説明。「今週からプロなので結果を問われると思いますが、まずは楽しんで」と話した。体もまだまだ成長途上にあり「今はドライバーが２７０ヤードくらいなのでアプローチ、パターで勝負したい」とし、いずれは憧れるタイガー・ウッズのように「ファンが（見に）来るような選手に」と未来を見据えた。

◆加藤金次郎（かとう・きんじろう）２０１０年５月１６日生まれ、１５歳。愛知県瀬戸市出身。水無瀬中３年。タイガー・ウッズに憧れゴルフを始める。今年は中日クラウンズなどに出場。１次ＱＴは２位通過を果たしている。２２日にプロ宣言。１６７センチ、７２キロ。所属はフリー。兄・蔵乃介さん（１９）は関大野球部１年。