¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¶âÍ»¤È¾¦¶È¤Ç±É¤¨¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¶¶¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎºÆ³«È¯¤ÇÊ£¹ç»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤â·òºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¶¶¤ò¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ó¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎÂ ¹ä»°¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÖTHE A.I.R BUILDING¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦ÎÂ ¹ä»°¤µ¤ó
20Âå¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢NY¤Ç£µÇ¯ÉÔÆ°»º´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¡£2015Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢¤½¤Î£²Ç¯¸å¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡ÖTHE A.I.R BUILDING¡×¤ò³«¶È¡£¤ª¼ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ò¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÂç¹¥¤¡£
ÆüËÜ¶¶¤ÎºÆ³«È¯¤Î°ì´Ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖCOMMISSARY¡×¡£¼Ð¸þ¤«¤¤¤Ë¤ÏÅÀ¿´¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¡Øtimsum¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢£²¸®¤Î¥Ï¥·¥´¤âÎÂ¤µ¤ó°Æ¤Î¤Ò¤È¤Ä
ÏÂ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ï·ÊÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¶¶¡£¶äºÂ¤Ë¶á¤¯¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤ÉÊ¤âÉº¤¦¡£¤½¤³¤¬°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢NY¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÎÂ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃæ¤Ç¤âËÍ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¸µ¤Ï¾¯¤·´í¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½»¤ß¤Ä¤¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤âÁý¤¨¡¢¸Å¤¤·úÊª¤ò²þÁõ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å¤¤¥Ó¥ë¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¶¶¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥É¥¥É¥´¶¤òÆüËÜ¶¶¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¤¤ÆüËÜ¶¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¿ÀÅÄ±Ø¶áÊÕ¤«¤é¾®ÅÁÇÏÄ®±Ø¶áÊÕ¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¤»¶Êâ¤Ë¤Ê¤ëµ÷Î¥´¶¤À¡£
¤³¤Î³¹¤Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖTHE A.I.R BUILDING¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÎÂ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½Äó°Æ¤Ç¤¤ë¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥·¥´¼ò¡£¥¢¡¼¥È¤Ë²»³Ú¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·úÃÛ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î¿·¤¿¤ÊÌÌÇò¤µ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë°ìÌë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡Ú£±¸®ÌÜ¡¿17:00 START¡Û¡È¥Õ¥°¥ì¥ó¡É¸µÂåÉ½¤Î¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç³¹¥Ö¥é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ønexpect coffee¡Ù
ÃÛ63Ç¯¤Î¥Ó¥ë£±³¬¤ò²þÁõ¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¿¼¤¤ÎÐ¤ò¸ú¤«¤»¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¡¢±ü¤ÏÊÉ¤À¤¬Áë¤¬¤¢¤ë¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ä«¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Í¼Êý¤ÏÍ¼ÍÛ¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
¤Þ¤ÀÌÀ¤ë¤¤17»þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ÏÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡Ønexpect coffee¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Î¡Ø¥Õ¥°¥ì¥ó¡Ù¤òÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤µ¤»¤¿¾®Åç¸¼£¤µ¤ó¤ÎÆÈÎ©³«¶ÈÅ¹¤À¡£
¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤ÏÆ¦¤ò£µ¼ïÍÑ°Õ¡£¡ï950¡Á
¡ÖÅìµþ¤ÇËÌ²¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÃÛ¤¤¤¿¾®Åç¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤È¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëìÔÂô¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ªÅ¹¡£ÇÉ¼ê¤Ë¤»¤º¡¢ËÜ¼Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÂ¤µ¤ó¡£
¡Ø¥Õ¥°¥ì¥ó¡Ù¤ÎÆ¦¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¢¥Ø¥Í¥·¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥¯¥Æ¥ë¡£¡ï1,050
Æ¦¤Ï¾®Åç¤µ¤ó¤Î¥ª¥¹¥í»þÂå¤Î»Õ¾¢¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¥Ü¡¼»á¤ÎÆ¦¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¡Ú£²¸®ÌÜ¡¿18:00¡ÛºÇ½Ü¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥À¡¼¡ª
¡ØCOMMISSARY NIHONBASHI¡Ù
Å¹Æâ¤ò»Ç¤¨¤ë¥¬¥é¥¹Áë¤¬Â³¤¯³°´Ñ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤
Å¹Ì¾¡ØCOMMISSARY NIHONBASHI¡Ù¤Î¡ÈCOMMISSARY¡Ê¥«¥ß¥µ¥ê¡¼¡Ë¡É¤È¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Ä´Íý¹©¾ìÄ¾Çä½ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡£
½Ä¤ËÄ¹¤¯Å¹¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢Å¹¤´¤È¤Î´ÇÈÄ¤¬±Ç¤¨¤ë
½ÂÃ«¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ô¥¶ÀìÌçÅ¹¡ØPIZZA SLICE¡Ù¡¢´äËÜÄ®¤Î¥¿¥³¥¹ÀìÌçÅ¹¤«¤é¡ØKITADE TACOS¡Ù¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡Ø2ÇÕÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¡£¡Ù¡¢Â¾¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Î£´Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡ØPIZZA SLICE¡Ù¤ÎNY¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ô¥¶¡£
±¦¤ÏËÜÆü¤Î¥Ô¥¶¤Î¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¡×¡ï660¡¢º¸¤¬¡Ö¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¹¥é¥¤¥¹¡×¡ï605¡£
¼«²ÈÀ½¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤¬¹á¤Ð¤·¤¤¡¢¡ØKITADE TACOS¡Ù¤Î£³¼ï¡Ê¥Á¥¥ó¡¢¥Ý¡¼¥¯¡¢¥Ó¡¼¥Õ¡Ë¥»¥Ã¥È¡ï1,480¡£
Å¹Æâ¤Ë£µ¤Ä¤Î¥¿¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¡¢½µ£±²ó¥Ó¡¼¥ë¤ò»Å¹þ¤à¡Ø2ÇÕÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¡£¡Ù¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥É¡×M¡ï790
ÎÂ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç²¿¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¼«Í³¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ô¥¶¤ä¥¿¥³¥¹¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¶õÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡£¼¡¤ËÎ®¤ì¤ëÁ°¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ú£³¸®ÌÜ¡¿19:30¡Û¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Î³ÑÂÇ¤Á¤Ç¡¢¤ªÞ¯ÍîÃæ²Ú¤ò¥¢¥Æ¤Ë·Æ¤¦¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Ã¤Ý¤¤
¡Øtimsum¡Ù
³°¤Î±ßÃì¤ò´ÇÈÄ¤Ë³èÍÑ¡£Å¹Æâ¤Ë¥¹¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎ©¤Á°û¤ß¤È¤Ê¤ë
£³¸®ÌÜ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Î³ÑÂÇ¤Á¡Øtimsum¡Ù¤Ø¡£
¥Ç¥£¥à¥µ¥à¡ÊÅÀ¿´¡Ë¤¬¸µ¤ÎÂ¤¸ì¤ÎÅ¹Ì¾¤É¤ª¤ê¡¢¾ÆÇä¤ä½Õ´¬¤ò¥¢¥Æ¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤ê°·¤¦
¥°¥é¥¹¤Ï¾ï»þ15¼ï¤Û¤É¤¢¤ê£±ÇÕ¡ï1,100¤«¤é¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤µ¤Ç¡¢¹ØÆþ¥Ü¥È¥ë¤ÎÈ´Àò¤â²Ä¡£
¡ÖÃæ²Ú¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥ï¥¤¥ó¤ò¤è¤êºÕ¤±¤Æ°û¤á¤Æ¡¢¾ÆÇä¤â¤¤Á¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÂ¤µ¤ó¡£
¾ÆÇä£³¤Ä¤òÁª¤Ù¤ë¾ÆÇä£³¼ïÀ¹¤ê¡£¼Ì¿¿¤Ï¹Åç»º¥ì¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÝ¦Ý¨¡×¡¢»ÀÌ£¤È¿É¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡×¡¢È¯¹Ú¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÈ¯¹ÚÅâ¿É»Ò¡×¡ï980¡£½Õ´¬¤ÎÃæ¤Ï¥¨¥Ó¤ÈÂçÍÕ¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢ÆÚ¥Ð¥é¤Ç¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±ËÜ¡ï780
¾ÆÇä¤Ï¡ÖÝ¦Ý¨¾ÆÇä¡×¤Ê¤É£´¼ï¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¹Åç¤Î³¤ÊÕ¤Ë¤¢¤ë¡Ö²£Åç¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Î¤¦¤Ä¤ßÄ¬É÷ÆÚ¤ò»È¤¦¡£
ÆÚ¤ÎÌ£¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£
¡Ú£´¸®ÌÜ¡¿21:00¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ó¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤Ç¡¢DJ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¿ì¤¦
¡ØTHE A.I.R BUILDING¡Ù
ÁëºÝ¤Ë½ÐÁë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Î£´¸®ÌÜ¤Ï¡¢ÎÂ¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖTHE A.I.R BUILDING¡×¤Î£±³¬¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¡ØTHE A.I.R BUILDING¡Ù¤Ø¡£2017Ç¯¤ËÀ½Ìô²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿£µ³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£
ÎÂ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢²ÐÍË¤«¤éÅÚÍË¤Þ¤Ç¤Ï23»þ¤Þ¤Ç¶î¤±¹þ¤á¤ë¡£
¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖA.I.R Cocktail¡×¡Ê¡ï1,320¡Ë¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¡£¡ï330¡Á
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¤½¤í¤¨¡¢Æ±¥Ó¥ë£´³¬¤ÎµÒ¼¼¤ËÂÚºß¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä²»³Ú´Ø·¸¤ÎÂç¿Í¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê½¸¤¦Þ¯Íî¤¿·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ê¤Î¤À¡£
³°¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç°û¤à¤³¤È¤â²Ä¡£
¡Ú£µ¸®ÌÜ¡¿22:30¡Û¥ì¥³¡¼¥É¤Î²»¤ÈÈþ¼ò¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¡¢¥Ï¥·¥´¼ò¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë
¡ØBar SLIGHT¡Ù
ÀÎ¤Ï±é·à¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºûÌÚ¤µ¤ó
ºÇ¸å¤Ï¿ÀÅÄ±Ø¤Ë¶á¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¤Î¡ØBar SLIGHT¡Ù¡£
¥¸¥ã¥º¤òÃæ¿´¤Ë1,000Ëç¶á¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤½¤í¤¨¡¢¡ÖÅÄ¸ý²»¶Á¸¦µæ½ê¡×¤ÎÊ¿ÌÌ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¤Î90Ç¯Âå¤Î¥¢¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Â¦¤ÏÇò¡¢µÕ¤Î¥½¥Õ¥¡ÀÊÂ¦¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¡£ËÜÃª¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Å¹¼ç¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¼ñÌ£Éô²°¤Î¶õµ¤´¶¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¡ï800¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼£±ÇÕ¡ï700¡Á¤È¼êº¢
Å¹¼ç¤ÎºûÌÚâ«ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¤ÎÉßµï¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µ¤¼è¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£
¤³¤Î¶áÊÕ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ð¡¼¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¡×¤Î¿ÀÅÄ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¥Á¥ç¥¤¥¹¤òÃÖ¤¯¡£¥é¥Ù¥ë¤Ï¿ÀÅÄº×¤Î³¨¡£¥Ï¡¼¥Õ¡ï1,500¡Á
ÎÂ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤ê°û¤ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤²»¤òÄ°¤¤¤Æ¹âÍÈ¤·¤¿¾õÂÖ¤Çµ¢¤ê¡¢ÍâÆü¤Þ¤Ç»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤ë¡º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î³¹Êâ¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤£±¸®¤À¡£
¢¡Æ±¤¸ÆüËÜ¶¶¤Î¤ªÎÙ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡Ä¡Ä
ËÌ²¤¤«¤é³õÄ®¤Ë¤¤¿¸ÅÌ±²È¥Ó¥¢¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¯
¡ØOMNIPOLLOS TOKYO¡Ù
ÃÛ70Ç¯°Ê¾å¤ÎÌÚÂ¤°ì¸®²È¤Ë¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥È¤¬Åô¤ë
¤Þ¤ë¤Ç¿åÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢´¶ÅÙ¹â¤³¹¤ÎÂç¿Í¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë·Æ¤¦
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÊª·ï¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¶¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ØOMNIPOLLOS¡Ê¥ª¥à¥Ë¥Ý¥è¥¹¡Ë TOKYO¡Ù¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¤Î½é¾åÎ¦¤Ë¤¢¤¿¤êÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯ÂåÁÏ¶È¤Î±·²°¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¤£±¸®²È¡£¤è¤¯¸«¤ì¤ÐÆþ¤ê¸ý¤Î°ú¤¸Í¤Î¶â¶ñ¤Ï±··¿¤À¡£
Æþ¤ê¸ý¤¹¤°¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ü¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬Â¿¿ô¡£Å·°æ¤Ë¤ÏÎÂ¤¬»Ä¤ê¡¢¥ê¥Î¥Ù¤ÎÊÒÎÚ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¶õ´Ö¤Ë±Ç¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¤â²Ä°¦¤¤
¤½¤Î¸Í¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¿åÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦¡£¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Îµ¤±Ô¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤À¡£
2011Ç¯¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¶á¹Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖOMNIPOLLO¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅìµþÅ¹¤Ç¤âÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉþ¤ä¾®Êª¤òÈÎÇä¡£
11¤¢¤ë¥¿¥Ã¥×¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡£¹ñÆâ¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡Ê¡ï800¡Á¡Ë¤È¡ØOMNIPOLLO¡Ù¡Ê¡ï1,050¡Á¡Ë¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤¿¤â¤Î
BGM¤ÏÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÅöÄ¾¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÎ®¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°Û¶õ´Ö¤Ç¡¢ËÜ¹ñ¾úÂ¤½ê¤ä¹ñÆâ¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤«¤é¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò¥¿¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤à¡£¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤â¤ªÃý¤ê¤¹¤ë¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£
ÆþÅ¹¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ªÞ¯Íî¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ê»þ´Ö¤â¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¶¶¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¡£
